Bu şehir böyle boşalmaz

Haber Merkezi

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2’lik deprem kentteki yoğun nüfusu tekrar gündeme getirdi. Sanayiden hizmete hemen hemen tüm sektörlerde zirvede yer alan megakentte nüfus artmayı da sürdürüyor. İktidar, projeleriyle nüfus yoğunluğunun azalmasını adeta engellemeye çalışıyor. Buna karşın sanayinin Anadolu’ya taşınacağı gibi söylemler üretiliyor. Ancak bu yönde bir adım da atılmış değil.

TÜİK verilerine göre ülkenin nüfusu 85,6 milyon. Bu nüfusun 15,7 milyonu İstanbul’da yaşıyor. Kayıtlı olmayanlar ve göçmenlerle birlikte kentin nüfusunun 20 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Nüfus yoğunluğu verileri ise daha vahim. Türkiye genelinde 111 kişi olan kilometrekare başına düşen insan sayısı İstanbul’da tam 2 bin 934. İstanbul'u yine Marmara’da bulunan Kocaeli 623 kişi ile Yalova 390 kişi ile takip ediyor.

GSYH’NİN YÜZDE 30’U

Bu nüfusun da etkisiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2023 yılında İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı. Toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı.

İstanbul; tarım, ormancılık, balıkçılık ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Kentin bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 64,8, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 62,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,9, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,4, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. İstanbul, 2023 yılında hizmetler sektörü toplamından %40,4 pay aldı.

AZALTMA PLANI YOK

Sanayi sektörü de en çok İstanbul’da yoğunlaşıyor. Örneğin İSO 500’ün araştırmasına göre en büyük 500 sanayi kuruluşundan 151’i İstanbul’da bulunuyor. Kocaeli, Bursa ve Sakarya’yla birlikte Marmara bölgesinde bu sayı 212’ye çıkıyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü’nün 2023’te yaptığı bir açıklamaya göre ise organize sanayi bölgelerindeki 67 bin fabrikanın yarısı, 2,5 milyonluk toplam istihdamın da yüzde 37,5’i Marmara Bölgesi’nde yer alıyor.

İktidar ise bu nüfusu azaltmak yerine artıracak hamleler yapıyor. Uzun süredir sanayi bölgelerinin Anadolu’ya taşınması konuşuluyor ama herhangi bir gelişme bugüne kadar olmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da şehir içinde sıkışmış sanayi alanlarının şehir dışına taşınması noktasında çok büyük bir adım atacaklarını söylemişti. Ulaştırma ve Sanayi bakanlıklarından da benzer açıklamalar gelmişti. Örneğin taşınmak isteyenlere ‘taşınma kredisi’ verileceği duyurulmuştu. Ancak bu konuda da somut herhangi bir adım atılmadı. Tam tersine yatırım programına göre İstanbul’da 1 tane daha OSB kurulması planlanıyor.

Ayrıca 17 Nisan 2023 tarihinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) de bu söylemlerin tersinin yaşandığını gösteriyor. İFM’de yaklaşık 100 bin çalışan bulunuyor. İçerisinde AVM, Otel, akademi ve konferans ve gösteri merkezleri bulunuyor. Bunların yanında nüfusun artmasına neden olacak başka projeler de hayata geçirilmek isteniyor. Bunların başında Kanal İstanbul geliyor. Yapılan araştırmalar Kanal hayata geçerse İstanbul’un nüfusunu en az 1,5 milyon daha çoğaltacak.

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DERS KİTABINDA PROPAGANDA

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10. sınıf coğrafya ders kitabında yer alan Kanal İstanbul anlatımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Henüz temeli bile atılmamış projeyle ilgili bilgilerin, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi kesinleşmiş bir devlet yatırımı gibi anlatıldığını belirten Tanal, "Bu ders kitabı değil, propaganda metnidir" dedi.

Tanal, şunları söyledi:

"Kitapta ne yazıyor? ‘Kanal İstanbul projesi hazırlanmıştır’ ifadesiyle başlanıyor, ardından “açılacak kanalın 50 km uzunluğunda, 120 m genişliğinde ve 50 m derinliğinde olması planlanmaktadır” deniyor. Projenin güzergâhı haritayla birlikte verilerek, uygulanmakta olan bir devlet yatırımı gibi gösteriliyor. ‘İstanbul Boğazı tehlikeli, Kanal İstanbul güvenli’ algısı yaratılıyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sadece geçiş hakkı bağlamında değiniliyor, jeopolitik riskler ve hukuki tartışmalar yok sayılıyor. Bu açıkça Bilimsel tarafsızlığın çöküşüdür. Eğitim sistemi üzerinden siyasi propaganda yapılmasıdır! Kanal İstanbul yok ama algısı kitaplarda var!”