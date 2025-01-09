Bu sesi duymalısınız

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Haber Merkezi

Meslek örgütlerinin ‘eziyet yönetmeliği’ dedikleri Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı iş bırakan aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, eylemlerinin üçüncü gününde bir kez daha taleplerini yineledi. Aile hekimlerinin eylemlerine dün ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde çalışan hekimler de iş bırakarak destek verdi.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi önünde dün bir araya gelen aile hekimleri ‘‘Memişoğlu bir gün gitsen bile hatıran beter’’, ‘‘Niye bizi üzüyorsun, yönetmeliği çekmiyorsun, eziyet ediyorsun Memişoğlu?’’ döviz ve pankartları açtı. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na seslenerek ‘‘Bizi duymak zorundasınız’’ dedi.

Ankara Aile Hekimliği Derneği İkinci Başkanı Ahmet Sefa Eylevler ise Memişoğlu’nun ‘‘Aile hekimlerini seviyoruz’’ sözüne ‘‘Seviyorsan gel konuşalım. Biz buradayız’’ diye yanıt verdi. ASM’lerdeki iş bırakma eylemi yarın sona erecek.