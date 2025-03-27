Bu sesi kesemezsiniz

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

Demokratik haklarını sokaklarda kullanan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklama dalgaları ise işe yaramıyor. Her tutuklamanın ardından sayıları daha da çoğalan yurttaşların adalet mücadelesi büyüyor.

Sokaklardan yükselen ortak ses ise, "Mücadeleye devam" oluyor. Saray rejimi, 19 Mart darbesinin ardından yurttaşların anayasal haklarını savunmak için başladığı eylemleri gözaltı ve tutuklamalarla bitirmeye çalışıyor. Dün sabah İstanbul’da evlere gerçekleştirilen yeni operasyonlarda 106 kişi daha gözaltına alındı.

Bugünün BirGün'ü

İZMİR’DE 10 TUTUKLAMA

İzmir’de başlayan öğrenci yoğunluklu protestolar sonrası yaklaşık 400 kişi eylemler sırasında ve evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında adliyeye sevk edilen 65 kişiden 10’u tutuklanırken, 38’i adli kontrolle olmak üzere 55 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan 100 kişinin daha adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖĞRENCİLERE EV HAPSİ

Ankara’da geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan eylemlerde 59 kişi gözaltına alınmış, 4 kişinin gözaltı süresi uzatılırken geri kalan kişiler serbest bırakılmıştı. Gözaltı süresi uzatılan 4 kişi dün tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Dört kişi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Üniversitesi’ndeki ders boykotlarına ve Kızılay’daki protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 öğrenci ise adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen öğrencilerin 24’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 öğrenci hakkında ev hapsi kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulanların ifade işlemleri ise sürüyor.

Edirne’de 22 Mart akşamı gözaltına alınan üniversite öğrencileri adliyeye sevk edildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde eylem yapan öğrencilerden 4’ü tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURT GENELİNDE GÖZALTI

Antalya’da önceki akşam öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önünde bir araya geldi. Polisin müdahale ettiği öğrencilerden 15’i gözaltına alındı.

Bolu Kent Meydanı’nda gerçekleşen eylem sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 2 kişi, attığı sloganlar ve pankartlar sebebiyle gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen öğrenciler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de protestolara katılan 14 kişi de dün gözaltına alındı. 14 kişiden 8’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6’sı mahkemeye sevk edildi.

Kocaeli’de cumartesi günü eylemler sırasında polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan 74 kişiden 4’ü tutuklandı. 18 yaş altı olanlar ve hastalığı nedeniyle serbest bırakılanların ardından kalan 69 kişinin gözaltı süresi 3 gün uzatılmıştı.

Önceki gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 69 kişiden 4’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SES ÇIKARIN ÇAĞRISI

İstanbul Barosu, İBB’ye yönelik operasyonların ardından başlayan protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yaşanan gözaltı ve tutuklama süreçlerine dair açıklama yaptı. İstanbul Barosu, 21 Mart’tan bu yana İstanbul’da 20’si çocuk olmak üzere 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 177’sinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklananlar arasında 2019’da yapılan yerel seçimlerde “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin de bulunuyor. Berkay Gezgin, tutukluluk kararı açıklanmadan hemen önce adliye koridorunda "gülünç ve korkunç" dediği yargılama karşısında "herkesi ses çıkarmaya, susmamaya" çağırdı.

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İNCE 3 GÜN GÖZALTINDA TUTULDU

BirGün Gazetesi yazarı Barış İnce ve SOL Parti İl Yöneticisi Mehmet Duman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, 48 saatten daha uzun bir süredir gözaltında bekletiliyor. İnce ve Duman’ın da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada İzmir’de her gün operasyonların devam ettiğini söyledi.

Barış İnce

Bir haftada yaklaşık olarak 400 kişinin gözaltına alındığını tahmin ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Bizimle bir bilgi paylaşılmıyor. Bilmediğimiz kişileri isim isim öğrenmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da operasyonlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.