Bu sistemde bayram yok

Ebru ÇELİK

14 Mart Tıp Bayramı bu yıl da bayram olarak kutlanmadı. AKP’nin sağlık politikalarına tepki gösteren sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında dün İzmir’den İstanbul’a Ankara’dan Diyarbakır’a birçok kentte sokaklara çıktı ve 1 günlük iş bıraktı. Sağlıkçılar, artan işyükü ve kötüleşen çalışma şartları nedeniyle hizmet sunmakta zorlandığını kaydederek emeğinin karşılığını alamamaktan yakındı. Hekimlerin bir adresi İstanbul oldu. Taksim’deki Cumhuriyet Meydan’ında toplanarak Cumhuriyet Heykeli’nin önüne çelenk ve karanfil bırakan hekimler ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne yürüdü.

Burada konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “AKP Milletvekili sağlık ocağı açılışında bütçeden harcanan parayla yapılan bir binanın açılışında konuşurken ‘Elimizden geleni yapıyoruz. Hekimler çalışmıyor. Gidin onların boğazına sarılın’ dedi. Biz bu siyasiler ve sağlık sisteminin kötülüğü yüzünden şiddete maruz kalıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: “Biz performansa dayalı bir ücretlendirme, kamuda böyle bir şey istemiyoruz. Bu hem haksız, adaletsiz bir sistem aynı zamanda da emekliliğe yansıyan kısmı oldukça düşük. Yine halkın sağlık hakkıyla ilgili kısmına gelecek olursak, sağlıkta yaşananlar her gün yaşanan sorunları görüyoruz. İstanbul'da bu çok daha büyük boyutlarda. Randevu krizi hala çözülebilmiş değil. Ayrıca faiz oranında artırılan katılım payları özel hastaneye gittiğinde alınan ilave ücretlerin neredeyse üst sınırının yasal sınırın çok üzerinde olması ve parası olanın ulaşabildiği bir sağlık hizmeti haline gelmiş durumda. Biz özlük haklarımız ve halkın sağlığına sahip çıkmak için görevdeyiz.”

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VERGİ KESİNTİSİ %15’İ GEÇMESİN

Sağlıkçılar, Ankara’daki Hacettepe Heykel Önünde buluştu. Sağlık emek alanında iş bırakan 15 kurum adına yapılan açıklamada konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun, şiddetten arınmış, güvenceli iş ve çalışma ortamında hekimlik yapmak istediklerini söyledi. Taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:

• Şiddetten arındırılmış güvenli çalışma ortamları için hareket geçilmelidir. TTB’nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasası derhal çıkarılmalı.

• Sağlık kurumlarını işletme gibi görülmesinden vazgeçilmeli; toplam kalite yöntemi, maliyet hesapları ve performans sistemi terk edilmeli.

• Hekimlere emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş verilmeli. Emekli hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalı.

• ASM’de çalışan hekimlerin vergi kesintisi yüzde 15’i geçmemeli.

• Başta HPV olmak üzere tüm aşılar ücretsiz olmalı.

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YETERLİ KAYNAK YOK

İzmir Sağlık Platformu, Konak’ta bulunan Eski Sümerbank binası önünde buluşarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu. Yüksel, “Halkın nitelikli sağlık hizmetine erişme hakkı, ücretsiz sağlık hizmet hakkı, gerekli olan tüm tıbbi ilaç ve malzemeyi temin edebilme hakkı, bir hekimin ‘100. hastası olmama’ hakkı, yıldırıcı ve işlevsiz yönetmeliklerle değil hekimlik ve sağlık iş kolunu koruyan kanunlarla mesleğini uygulama hakkı da ayaklar altındadır” dedi. Hakların siyasi otoritelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için çiğnendiğini belirten Yüksel, birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliğinin tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

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KAMUSAL OLMALI

Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Birlik-Dayanışma Sendikası Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Genç Sağlık Sen Eskişehir Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası Eskişehir ve Bilecik Temsilcilikleri, Hekim Birliği Sendikası Eskişehir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Sağlık emekçileri, “Herkesin kamusal, eşit, erişilebilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesini istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdi.

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‘ANADİLDE SAĞLIK HİZMETİ ŞART’

Diyarbakır’da iş bırakan sağlık emekçileri sorunlarını dile getirdi. Aralarında Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim-Sen gibi sağlık meslek örgütleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada anadilinde sağlık hizmeti sunumunun yasal güvenceye alınması çağrısı yapıldı.