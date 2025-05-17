Bu sömürüye ‘dur’ diyeceğiz

Ebru ÇELİK

Kocaeli Çayırova’da faaliyette olan Portakal Plastik ve Porvil Çatı fabrikalarında çalışan, DİSK’e bağlı Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Gebze Şubesi’nde örgütlü 153 işçinin, işverenin düşük zam teklifine karşı başlattıkları grev 10’uncu gününde geri bıraktı.

KİRAMI ÖDEYEMİYORUM

4 aydır kirasını ödeyemeyen işçi Soner Uçar, “Bizim için her şey iyi gitse bile maddi açıdan işler hep kötüye gidiyor. 4 aydır kiramı ödeyemiyorum. Bankalara olan ödemelerim bu aydan itibaren aksadı, bundan sonra da ödeyemeyeceğim. Aşırı zor durumdayım. İki çocuğum okuyor. Zaman geliyor, çocuğuma okul harçlığı bile veremiyorum. Eşim çalışmıyor. İki çocuk da okuduğu için mecburen onların peşinde koşuyor. Tek çalışan ben olduğum için gerçekten çok zor durumdayız. 13 bin TL kira veriyorum. Zaten aldığımız maaş belli 26 bin–27 bin T. Bazı günler çocuklarımın cebine harçlık koyamıyorum. Bu bir baba için ne demek bilirsiniz” diye konuştu.

KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Nerede ve ne kadar maaşa çalışırsa çalışsın işverenlerin muhtaç olan işçileri her yerde sömüreceğini söyleyen Uçar, işçi sınıfının hakları için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Uçar konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Şu anda üç vardiya sisteminde çalışıyoruz. Ondan önce biz mesai yaparak bu parayı alıyorduk. Mesailerle birlikte elimize 35 bin–40 bin TL civarında geçiyordu. Sözleşme süreci yaklaşınca işveren bizi üç vardiyaya geçirdi, böylece mesaileri ortadan kaldırdı. Bu da bilinçli yapıldı. ‘Bunlar sıkışsın, taleplerinden vazgeçsinler’ diye düşündüler. Hâlâ aynı zihniyetle hareket ediyorlar ama bu yanlış. İşçi sınıfına tek diyeceğim şu: Sabretmeliyiz. Sonunda kazanan biz olacağız, bundan eminim. İşverene de ne diyeyim. Yıllarca sömürüldük. Bu sömürü sistemine ‘dur’ diyeceğiz.”

VERDİĞİ HAKLARI GERİ ALDI

Konuştuğumuz işçilerden Ayşe Gürbıyık, “Yılbaşından önce 23 bin 500 TL maaşla anlaştık. 3 bin TL devamlılık primi, 3bin TL gıda yardımı demişlerdi. Yılbaşından sonra da sendika anlaşması olacak, ikramiyeler dört kata çıkacak dediler. Ama yılbaşı geçti, anlaşma sağlanmadı. Üstelik bazı haklarımız geri alındı. Devamlılık primi bin TL’ye indi, gıda çeki kesildi. Maaşımız hâlâ 23 bin 500 TL, asgari ücret seviyesinde kaldı” dedi.

ÇOCUKLARIMI OKUTAMIYORUM

İkisi üniversite öğrencisi üç çocuğuna aldığı 23 bin 500 TL’yle bakmaya çalışan Gürbıyık, “Çocuklarımın ikisi üniversiteye gidiyor, biri ortaokula. Bu maaş yetmiyor, 23 bin lirayla üç çocuk okutamıyorum. Eşim çalışmasa zaten geçinmemiz mümkün değil. Eşim hasta olduğu için 3-4 ay kadar çalışmadı ve tek maaşla evi geçindirmek, çocuklarıma bakmak zorunda kaldım. Çalışmasak kesinlikle geçinemeyiz, mecburen çalışmak zorundayız. Çocuklarım şehir dışında okuyor. Devlet yurtlarında kalıyorlar ama yemekler kötü olduğu için yemek parası, kitap parası derken aldığım maaşımın tümü iki çocuğuma gidiyor hatta yetmiyor. Eşim aldığı maaşla evi geçindiriyor. Bir arkadaşımız 24 bin 500 TL maaş alıyor, 17 bin 500 TL’si kiraya gidiyor. İki küçük çocuğu var, eşi çalışamıyor. Bu şekilde geçinmeye çalışan çok arkadaşımız var. Biz belki başka iş buluruz ama onları bırakıp da buradan gidemeyiz. Birliğimizi bozamayız” diye konuştu.