Bu soygun AKP’nin eseri

BirGün / ANKARA

BirGün’ün ortaya çıkardığı Yunus Emre Vakfı skandalı tartışılmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri, geçen yaz Türkiye’nin tarihi, dili, kültürü ve medeniyet anlayışının uluslararası alana aktarılmasını sağlamak amacıyla kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre Vakfı’nın incelemeye aldı. Müfettişler, sahte fatura kesen, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketler ile Yunus Emre Vakfı’nın bağlantısı olduğunu belirledi. 26 Temmuz 2024 tarihinde Yunus Emre Vakfı’na yazı gönderen vergi müfettişi, vakıftan faturalarla ilgili belge ve açıklama talep etti.

NAYLON FATURA KESİLDİ

Vergi müfettişlerinin vakıftan açıklama istediği faturalarla ilgili tespitleri şöyle:

• Faturalar sahte: Rematek İnşaat Şirketi’nin 2022 ve 2023 yıllarında gerçek anlamda ticari bir faaliyetinin bulunmadığı, düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğu belirlendi.

• Mal ya da hizmet yok: Çelikkaya Organizasyon İnşaat isimli şirketin kuruluş tarihinden itibaren düzenlediği faturaların tamamının herhangi bir mal teslimi ve/veya hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte faturalar olduğu tespit edildi.

• Ticari faaliyeti yok: Vergi mükellefi Ali Fide’nin 05 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, sahte belge düzenleme faaliyeti ile iştigal ettiği herhangi bir gerçek faaliyetinin olmadığı bu nedenle düzenlediği tüm faturaların sahte belge mahiyetinde olduğu belirlendi.

• Komisyon karşılığı: Peçenekler Demir şirketinin 2021 hesap döneminde gerçek bir faaliyetinin olmadığı, işe başlama tarihinden itibaren düzenlediği belgelerin tamamının gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olduğu tespit edildi.

• Sahte belgeler: Evrim Cnc Makina şirketi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren düzenlenen belgelerin sahte belgeler olduğu belirlendi.”

HUZUR HAKKI ALIYORLAR

Yunus Emre Vakfı’nın Yönetim Kurulu yedi bürokrat ve akademisyenden oluşuyor. Kamudan maaş alan bu isimlere ayrıca, Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla huzur hakkı ödendiği anlaşıldı.

Naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının sonra Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı. İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. Rahmi Göktaş bir dönem, Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştı. Çiftin düğününe o dönemde "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak da katılmıştı. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

T24’ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı’nın kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında firari eski vakıf başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iki ayrı dava açtı.

Görevden alınmasından 3 gün önce Almanya’ya gittiği ortaya çıkan firari Şeref Ateş’in dosyası ise ayrıldı. Şüpheliler hakkında iki ayrı davadan toplam 14 yıla kadar hapis istenirken, vakfın mevcut zararının şu ana kadar 64 milyon lira olduğu belirlendi. İddianamelerde, vakfın satın alma süreçlerinin firari Şeref Ateş’in oluruyla başladığı, yüksek montanlı alımların enstitü başkanına (Ateş’e) tanınan harcama limitinin altında kalacak şekilde bölündüğü ve bu şekilde harcama yetkisinin usulsüz olarak Ateş tarafından tek başına kullanıldığı anlatıldı. Ateş’in oğlu Enes Ateş ile irtibatlı firmalar üzerinden kurgulanmış satın alma dosyaları oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, Enes Ateş’in piyasada 25 bin liraya hazırlattığı videoyu, kendisiyle irtibatlı şirket üzerinden vakfa 2,4 milyon liraya satmaya çalıştığı aktarıldı.

FİRARİ BAŞKAN YAKALANDI

Önceki gün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in Esenboğa Havalimanı’nda yakalandı.