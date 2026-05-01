Bu suç vasfı kabul edilemez

Muğla’da evli olduğu Ümmühan Korkut’u katleden Yunus Korkut’un yargılandığı davada karar çıktı. Faile, ‘kasten öldürme’ yerine ‘eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama’ suçundan ceza verildi.

Muğla Köyceğiz Beyobası’nda 28 Ocak 2025 tarihinde ‘yemek yapmadığı’ bahanesiyle evli olduğu Ümmühan Korkut’u katleden Yunus Korkut dün hâkim karşısına çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, kadını darbederek ölümüne neden olan ve hakkında 14 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle ‘ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan hapis cezası istenen Yunus Korkut, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ümmühan Korkut’un ailesi ve avukatlar ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmalarla başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay gününe ilişkin ifadeler ve hazırlanan raporların uyumlu olduğu belirtildi. Ölüm olayının kadının maruz bırakıldığı künt kafa travmasına bağlı meydana geldiği kaydedilen mütalaada şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın eylemleri sonrasında bilinci kapalı şekilde yatan eşini görmesi üzerine tedavi ettirmek amaçlı sergilemiş olduğu davranışlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın kastının en başından beridir eşi olan maktulü öldürmek değil yaralamak olduğu sonucuna varılmıştır. Sanığın eyleminin ‘Eşe Karşı Ölüm Neticesine Sebebiyet Veren Kasten Yaralama’ suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

Mahkeme heyeti ise Yunus Korkut’a “Eşe Karşı Ölüm Neticesine Sebebiyet Veren Kasten Yaralama” suçundan 14 sene hapis cezası verdi. Failin cezasında indirim uygulanmadı.

‘İSTİSNAF’A BAŞVURACAĞIZ’

Duruşmanın ardından BirGün’e konuşan Muğla Barosu’ndan Avukat Perihan Ceviz Turasay, İstinaf’a başvuracaklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“İlk aşamadan itibaren bu dosya kapsamında ısrarla söylüyoruz: Bu bir kasten yaralama dosyası değil. Bu, neticesi öngörülememiş bir eylem neticesinde oluşan bir ölüm değil.

Dolayısıyla bizim burada kesinlikle Ümmühan’ın kasten bir şekilde sanık tarafından öldürüldüğü noktasındaki beyanlarımız ısrarla devam edecek. Biz burada yaralama neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir yaralama suçundan yapılan değerlendirmeyi asla kabul etmiyoruz. Kararı bu yönüyle istinaf edeceğiz.”