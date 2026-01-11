"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisinin 10. yıl dönümü: DEM Parti'den açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenler için açıklama yaptı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenlerin" göreve iadesini talep etti. Açıklamada şunları kaydedildi:

"Barış Akademisyenleri, 10 yıl önce ülkede yaşanan düşük yoğunluklu savaşa ve şiddet politikalarına karşı durdu. Barış talep ettikleri için bir kısmı üniversitelerinden atıldı. Bu ülkede barış demek suç sayıldı; savaşın karşısında duranlar cezalandırıldı. Oysa bu akademisyenler halkların ortak geleceğini, demokratik bir toplumu ve onurlu barışı savundular. Toplum vicdanının sesi olan Barış Akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir. Barıştan ve akademik özgürlükten vazgeçmeyeceğiz."

İnsan hakları savunucuları ve dayanışma akademileri, 11 Ocak 2016’da bin 128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildirinin yıl dönümünde yazılı açıklama yapmıştı.