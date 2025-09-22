Bu tahribatın telafisi yok

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde yeni bir çevre katliamına imza attı.

Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madenini işleten AKP’li Alagöz’ün şirketine karşı bölge halkı yıllardır mücadele ediyor. Şirket, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Çatalağaç köyündeki madeni her geçen gün genişletiyor.

Bölgede dün şiddetli yağmur etkili oldu. Madenin kimyasal atık havuzu da şiddetli yağışın etkisiyle taştı. BirGün’ün ulaştığı görüntülerde, kimyasal atık havuzundan suyun tepelerden aşağı aktığı, toprağa ve su kaynaklarına karıştığı görüldü. Ancak bu, maden şirketinin imza attığı ilk skandal değil.

ATIK HAVUZU DA KAÇAK

Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruda, maden için bir atık havuzu daha yapılacağı ifade edildi. Ancak maden şirketi daha ÇED başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık havuzu inşa etti. Bu skandalın ardından şirketin ikinci bir kaçak kimyasal atık barajı inşa ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, maden şirketine idari para cezası kestiğini açıkladı.

DEFALARCA CEZA KESİLDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Üstelik önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesti. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

VALİ MADENİ ZİYARET ETTİ

Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti. Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık” demişti.