Bu takılar kimin bütçesinden

Politika Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın skandal düğününe ilişkin başlayan tartışmalar sürüyor. BDDK’nin denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerinin takı sırasındaki görüntülerinin yanı sıra düğüne MHP isimlerin etkinliği damga vururken kamuoyunda skandala ilişkin tepkiler yükseldi.

Düğüne katılan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili, MHP’li İstanbul Milletvekili Celal Adan, BDDK Başkanı Şavap Kavcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Zafer Osman Ağaoğlu, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy gibi isimler parti devletinin bir kez daha fotoğrafını ortaya koyarken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin düğüne yolladığı mesajda oldukça dikkat çekmişti.

Gazeteci Murat Yetkin, yetkinreport.com’daki yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimat vererek "gereğinin yapılacağını" söylediği iddia etti.

Konuya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Karatepe, "Sadece etik kurul soruşturması ile yetinilmemelidir. Bu durum aynı zamanda hukuki bir sorundur ve derhal ilgili bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır. CHP olarak biz de bu konunun yargısal sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. "Bu olayın bir milat olması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Karatepe, "Kamu gücünün ve kaynaklarının böylesine sorumsuzca ve etik dışı kullanımı karşısında herkesin hesap vermesi şarttır. Hukukçularımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve biz de CHP olarak sorumlu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, ise BDDK düğününü Meclis gündemine taşıdı.

Çelenk, “Düğünde takılan para ve ziynet eşyaları kişisel bütçelerden mi, temsil ettikleri kurumların bütçelerinden mi finanse edilmiştir?” diye sordu.

BDDK’nın verilerinin güvenirliğinin sorgulandığını belirten Çelenk, “Takı merasimi sırasında oluşan görüntüler, BDDK’nın bankalarla ilgili verilerinin güvenilirliğini de sorgulatmaktadır. Bu çerçevede, BDDK’nın ilişkili olduğu Bakanlığınızdan herhangi bir yetkili de söz konusu düğüne katılmış mıdır?” diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı “tasarruf tedbirlerini” hatırlatan Çelenk, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününün bu tedbirlere uyup uymadığını sordu: “Bakanlığınız, ‘tasarruf tedbirleri’ açıklamış ve kurumların bu tedbirlere uyması gerektiğini vurgulamıştı. Bu bağlamda, söz konusu düğün ve harcamaları eğer banka ya da finans kuruluşlarının bütçesinden karşılanmışsa bu harcamalar bu tasarruf tedbirlerine uygun mudur? Bu durum, kamu kaynaklarının kullanımı açısından nasıl değerlendirilmektedir?”