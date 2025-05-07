Bu talan Sinpaş’a yetmedi

Marmaris İçmeler’de Sinpaş Kızılbük GYO projesi, yargı kararlarına rağmen ilerliyor. Projeye yönelik tepkiler sürerken şirket bu kez denize yöneldi.

“Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri Projesi” için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise mahkeme kararlarını göz ardı ederek proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje kapsamında toplam 21 bin 833 metrekarelik deniz alanı üzerinde işlem yapılması planlanıyor. Bunun 20 bin 390 metrekarelik kısmı deniz dolgusu, bin 443 metrekarelik kısmı ise yat yanaşma ve bağlanma alanı olarak projelendirildi. Proje dosyasına göre, denizin doldurulması için toplam 32 bin 766 metreküp dolgu yapılacak. Bu miktarın 10 bin 237 metreküpü su altına beton dökülerek, 22 bin 539 metreküpü ise taş dolguyla gerçekleştirilecek. Projenin yatırım bedeli ise 97 milyon 234 bin 125 TL olarak açıklandı.

Proje alanı, “Milli Park”, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ile “Tabiat Parkı Koruma Alanı” sınırları içinde yer alıyor. Ayrıca kıyı gerisindeki inşaat alanı, kısmen “Orman Alanı” ve “Kentsel

Yerleşik Alan” olarak tanımlanıyor.

KARARLAR HİÇE SAYILDI

Muğla 3. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz aylarda projeye verilen 17 ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi, iptal edilenlere ek olarak 16 tadilat ruhsatını da iptal etti. Sonrasında 25 yeni ruhsat daha düşürüldü. Belediye, proje için yıkım kararı aldı. Ancak inşaat faaliyetleri, tüm bu kararları hiçe sayarak devam etti.

Kent Politikaları Derneği, inşaatın durdurulması ve hukuki sürecin işletilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı. Toplanan 6 bin 200 imza, Muğla Valiliği’ne teslim edildi. Mahkeme kararlarına rağmen devam eden inşaat sahasında ruhsatsız yapılaşmaların sürdüğü, milli park alanının işgal edildiği tespit edildi. Şirketin, kendisine ait olmayan alanlarda da inşaat faaliyeti yürüttüğü ve bölgede altyapı bulunmamasına rağmen devremülk satışlarına devam ettiği belirtildi. Ayrıca 35 yıldır atıl durumda olan 5 katlı otel binasına, güçlendirme ruhsatı alınmadan yeni katlar eklendiği ve bu yapıların halka satıldığı ifade edildi.