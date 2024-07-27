Bu talepler ‘acil’ hayata geçmeli

Emek Servisi

İstanbul 112 Ambulans Çalışanları ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının sorunlarına ve hizmet aksaklıklarına dikkat çekmek için basın açıklaması düzenledi.

Burada ilk sözü İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın’ı 112 çalışanlarının görevlerinin önemli ve hayati olmasına rağmen, sorunların giderilmediğini ve çözüm geliştirilmediğini ifade etti. Aydın, 112 acil servisinde çalışan sağlıkçı emekçilerinin bu sorunları sürekli gündeme getirmelerine rağmen yetkililerin kulak tıkadığını belirtti. SES İstanbul Şubeleri adına ortak açıklamayı SES Bakırköy Şube Hukuk Sekreteri Akın Delen gerçekleştirdi. Delen, ambulansların hurdaya döndüğünü, sürekli arıza yaptığını, personel yetersizliği yüzünden çalışanların tükenmiş durumda olduğunu vurguladı. Delen, halkın acil sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandığını ve durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Delen, İstanbul 112 çalışanlarının, acilen yerine getirilmesi gereken taleplerini sıraladı:

• Ambulans filosunun artırılması ve alımların hemen yapılması.

• Anlaşmalı yetkili servislerin artırılması ve arızaların hızlıca giderilmesi.

• Klima arızalarının tamiri için anlaşmalı servislerin artırılması ve gerekli kaynakların sağlanması.

• Acil olarak personel alımı yapılması ve bekleyen on binlerce ATT/AABT (Paramedik) atamasının gerçekleştirilmesi.

• Disiplin soruşturmaları ile çalışanlara baskıların sona erdirilmesi ve kamu yararının gözetilmesi.

• 112'nin "çok riskli birim" ilan edilmesi ve teşvik ek ödemelerin buna göre düzenlenmesi.

• Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için etkin yasaların çıkarılması ve adli vakalarda kolluk kuvvetleri ile koordinasyonun geliştirilmesi.

• Vaka elemeleri yapılarak 112 acil sağlığın yükünün azaltılması.