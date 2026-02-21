Bu tarikat düzenini kabul etmeyeceğiz

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, BirGün TV’de siyasal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşleyen, geçen günlerde yayımlanan ve özellikle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hedef aldığı laiklik bildirisine ilişkin “Öncelikle çok değerli 168 aydın ve bilim insanıyla birlikte, Türkiye’de laikliğin artık bir suç hâline getirilmesine karşı ortak bir tutum içerisinde olduk” dedi.

Bildiriye karşı rejim tarafından çok hızlı bir reaksiyon aldıklarını söyleyen İşleyen, “Esasında bize ‘Bunu kabul edin’ diyorlar. Yani artık böyle bir Cumhuriyet’in kalmadığını, laikliğin Anayasa’da yazsa bile fiilen ortadan kalktığını ve bütün toplumsal alanın, eğitim başta olmak üzere, tarikatların ve cemaatlerin egemenliği altına girdiğini; hatta devletin kendisinin neredeyse bu yapıların kontrolü altına girmiş olduğunu kabul etmemizi istiyorlar” diye konuştu.

KOLTUĞU GARANTİYE ALMA ÇABASI

İşleyen özetle şöyle devam etti: "Çok sert bir dönemden geçiyoruz. Bütün muhalefete, toplumsal muhalefete dönük bir baskı süreci yaşanıyor. Dolayısıyla toplumdaki dinsel baskıya, Türkiye’nin toplumsal ve devlet yapısının bütünüyle dinselleştirilmesine karşı çıkan itirazları bastırmak bunun kabul edilmesini sağlamaya çabalıyorlar. Yaşananların bir yanı bu. Diğer tarafı ise korku. Milli Eğitim Bakanı’nın ‘Dava açacağım’ diyerek ortaya çıkması herhâlde bulunduğu cenahta kendini daha kabul edilebilir kılma çabasıdır. Özellikle Erdoğan’ın bildiriye dönük sözlerinden sonra biraz ‘cengâverlik’ yaparak koltuğunu garanti altına almaya çalışıyor olabilir. Ayrıca metnin çok da okunduğunu zannetmiyorum. Okunsa bile, çok açık bir saptırma söz konusu. Ramazan ayına mı bir şey deniliyor, inanca mı, dine mi? Bunun böyle olmadığını, en çok da bize saldıranlar biliyor. Bunun bunlarla hiçbir ilgisi yok. Elbette Türkiye’de 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla çocukların eğitimde tarikatların eline teslim edilmesine itirazımız var. Ancak mesele bundan daha büyük; ülkenin geleceğiyle ilgili. Laiklik bugün gündeme geldiyse, bu tek başına laiklik meselesi değildir.”

“Türkiye, kendi kuruluş temellerinden uzaklaştırılarak İslamcı bir Cumhuriyet’e doğru dönüştürüldü” diyen İşleyen, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’ya bağımlı, bir tür NATO cumhuriyeti olarak, devlet yapısı değiştirildi. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye’nin içine girdiği risklere dikkat çekiyoruz. Karşı devrim süreçlerini tamamlayarak ülkeyi geri dönüşsüz bir noktaya sürüklemek istiyorlar. Bunun merkezinde de geçmişte olduğu gibi, Amerika’nın Ortadoğu politikalarına bağlı bir dönüşüm var. Amerika’nın bölgede açığa çıkardığı yeni gerici dalga içinde Türkiye’ye bir rol biçiliyor ve iktidar bu rolü oynayarak kendini güçlendirmeye ve iktidarda kalmaya çalışıyor. Mesele sadece belli mevzilerdeki mücadele değil; Türkiye’nin geleceğine, mevcut rejime ve tek adam yönetimine ilişkin bir mücadele söz konusu. Bugün geldiğimiz noktada laikliği savunmak mahkemelerde dâhil suç sayılıyor. Anayasa'da ve milletvekillerinin okuduğu yemin metninde geçen ifadeler suç sayılıyor; arkadaşlarımız ev hapsinde. Buna karşılık, şeriat çağrıları yapan, parti binalarımıza yazılar yazan, sokaklarda ve sosyal medyada küfürler savuranlara karşı hiçbir işlem yapılmıyor.”

AKP’NİN KOMİSYON TAKVİMİ SEÇİME AYARLI

Muhalefetin şerhleriyle birlikte Meclis’te ortaklaşan raporla devam eden çözüm sürecine ilişkin de konuşan İşleyen, en başından beri bunun demokratik bir arayış olmadığını ifade ettiklerini söyledi. İşleyen “Komisyonlar kuruldu, görüşmeler yapıldı; ancak iktidardan demokratik çözüm yönünde somut bir irade görmedik. Bu sürecin, iktidarın kendi siyasal hesapları doğrultusunda muhalefeti bölmeye dönük bir hamle olduğu kanaatindeyiz. Rejimin nasıl sürdürüleceği konusunda ciddi bir belirsizlik var. Bu nedenle muhalefeti baskılamak, bölmek ve zayıflatmak için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Önümüzdeki seçimleri yalnızca bir seçim olarak görmemek gerekir. Bu, ülkenin kaderini belirleyecek bir referandum niteliğindedir” dedi.

REJİME KARŞI BİRLEŞİK HATTI OLUŞTURMALIYIZ

İşleyen şöyle devam etti: ‘‘Asıl mesele, bu rejime son verecek birleşik bir toplumsal mücadele hattı oluşturmaktır. Gençlik hareketleri, kadın mücadelesi, emekçi direnişleri, emeklilerin mücadelesi gibi birçok dinamik var; ancak bunlar dağınık durumda. Bu dinamiklerin bir araya gelmesi, ortak bir mücadele zemini oluşturması gerekir. Bu kritik eşikte, örgütlü bir toplum yaratmak ve birleşik bir mücadele hattı kurmak zorundayız. Böyle bir potansiyel Türkiye’de vardır. Bu ihtiyacı hissedenlerle birlikte, adım adım bu yolu inşa edebiliriz.”