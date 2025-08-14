Bu teklif genel grev sebebidir: Tüm hayatı durdurmalı!

Bilge Su YILDIRIM

Doğrudan 6 milyon memur statüsündeki kamu emekçisi ve emeklisini, dolaylı olarak ise 10 milyon yurttaşı kapsayan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde AKP tarafından masaya konan utanç teklifine yönelik tepkiler sürüyor. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklifte ilan edilen zam oranları, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin her iki 6 ayı için de yüzde 4’er oranında artış olmuş, kümülatif artış ilk yıl için yüzde 16,6’da, ikinci yıl için yüzde 8,16’da kalmıştı.

AKP’nin teklifine karşılık 11 hizmet kolunun 10’unda kamu emekçisini temsil etme iddiasıyla masaya oturan Memur-Sen’in talebi ise ilk yıl için kümülatif olarak yüzde 88’e, ikinci yıl için yüzde 46’ya tekabül ediyordu. Böylece masada işveren ile işçi taraflarının teklifleri arasındaki makas farkı, adeta uçuruma dönüştü.

BÜTÜN KONFEDERASYONLAR AYAKTA

AKP’nin sefalet teklifine ise kamuoyunda tepkiler büyük. Kamuda örgütlü sendika ve konfederasyonlar, dün yurdun dört bir yanında eylem düzenleyerek “Kamu emekçisine sefaletin dayatılması kabul edilemez” dedi. İktidar masaya teklif getirene dek üyeleriyle birlikte tek bir basın açıklaması dahi örgütlemeyerek pazarlık sürecinde kamu emekçisinin emeğinin karşılığını alabilmesini sağlayacak esas alan olan sokağı devre dışı bırakan Memur-Sen, 81 ilde çeşitli eylem ve basın açıklamaları düzenledi.

Eylem takviminin başlangıcı, dün 12.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasıyla verildi. Bakanlık önünde yapılan açıklamada basın metni Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek tarafından okundu. Öylek, hükümetin teklifine tepki göstererek, “İşveren Heyeti’nin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki işveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür” dedi.

Basın metninde şu ifadeler yer aldı: “Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış memurlarımızın, niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez. 2026 yılının birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayda 20 oransal zam teklif ettik. 2027 yılının birinci altı ayında 500 TL taban aylığa zam, 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 oranında artış teklif ettik. Refah payı istedik, çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Biz, tutmayan hedeflerin, adaletsiz Hakem Kurulu’nun maliyenin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz.”

Etkin pazarlığı sağlayacak olan grev çağrısını gerçekleştirmeyen konfederasyon, yarın (15 Ağustos Cuma) iktidardan gelecek ikinci teklife göre hafta sonu eylem çadırları kuracağını ilan etti. Buna göre Memur-Sen, iktidardan uygun bir teklif gelmemesi durumunda 18 Ağustos Pazar iş bırakacak ve başkent Ankara’da miting gerçekleştirmek üzere yurdun dört bir yanından yürüyüş örgütleyecek.

11 hizmet kolunun 1’inde yetkili olan T. Kamu-Sen ise bugün 12.30’da aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlatacağı eylemleri yurt genelinde yaygınlaştıracak. Birleşik Kamu İş ise 18 Ağustos pazartesi iş bırakacağını ilan etti. Konfederasyon üyeleri, saat 11’de bir araya gelerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Birlik Sağlık-Sen de İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

BU TEKLİF REDDEDİLMELİ

Utanç teklifine Tüm Emeklilerin Sendikası’ndan tepki geldi. Sendika yaptığı açıklamada, teklifin “sefaletin resmi” olduğunu belirterek, emeklilerin insanca yaşama hakkını hiçe saydığını vurguladı. Teklife ilişkin açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası, bu oranların kiralardaki artışın ve faturaların çok gerisinde kaldığının altını çizdi.

Sendika açıklamasında, hükümetin zam teklifini eleştirerek, “Bu teklifin mantığı basittir: Geçmiş enflasyon kayıpları yok sayılacak, gelecek enflasyon artışları öngörülmeyecek, emekli açlık sınırına mahkûm edilecek” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, pazarda ve günlük yaşamda hissedilen fiyat artışlarının göz ardı edildiği kaydedildi. Emeklilerin yıllarca çalışarak ülkenin kalkınmasına katkı sunduğunu hatırlatan sendika, “İdare eden biz değiliz; biz bu ülkeyi ayakta tutanlarız. İdare etmesi gereken halkın hakkını gasp eden iktidardır” dedi. “Bu teklif reddedilmeli” açıklamasında bulunan sendika, şu 3 temel talebi sıraladı:

• Geçmiş yılların tüm kayıplarının telafi edilmesi,

• Zam oranlarının gerçek enflasyona göre belirlenmesi ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücretin güvence altına alınması,

• Emeklilerin alım gücünü düşüren vergi ve kesintilerin kaldırılması.

TÜM ÜLKEDE GREV ÖRGÜTLEMEK ŞART

1 Ağustos’ta başlaması gereken pazarlık görüşmelerinin Çalışma Bakanı Işıkhan’ın yurtdışı gezisi gerekçe gösterilerek hukuksuz bir biçimde 28 Temmuz’da gerçekleştirilmesinden bu yanda sokakta eylem örgütleyen ve eylemlerinde alternatif toplu iş sözleşmesi (TİS) masası kuran Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ise faaliyetlerini sürdürüyor. İktidarın teklifini sunduğu 12 Ağustos günü Bakanlık önünden “genel grev, genel direniş” çağrısı yapan konfederasyon, bu talebi örgütlemek üzere dün de yurdun dört bir yanında eylemler gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Zonguldak, Adıyaman, Antalya Bursa, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Şırnak, Urfa, Van, Hakkari, Antep, Dersim, Yalova ve Aydın’da KESK üyesi kamu emekçileri bir araya gelerek “Sefalet zammını kabul etmiyoruz” dedi. Konfederasyon, gerçekleştirdiği eylemlerde bir kez daha genel grev örgütleme çalışmalarını sürdüreceğini ilan etti.

∗∗∗

İKTİDAR YOKSULLUĞUMUZU KATMERLİYOR

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol: Biz 8. Dönem TİS görüşmelerinde yaşanan bu tabloyu her sene yaşıyoruz, artık alıştığımız bir durum. İktidarın masaya getirdikleri kamu emekçileri açısından kabul edilebilir rakamlar değil. Biz, kamu emekçileri olarak zaten TÜİK eliyle şaibeli enflasyon verileri üzerinden yoksullaştırılıyoruz, zam bile denemeyecek bu artışlarla da yoksulluğumuz katmerleniyor. Hep söylüyoruz, bizim gerek KESK gerek BES olarak talebimiz yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret. Bu elbette bir rakama denk geliyor ama enflasyonist ortamda rakam sürekli güncellendiği için yoksulluk sınırı üzerinden ifade ediyoruz. Aynı şekilde 2012’den bu yana geçen 7 dönemde ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, 3600 ek gösterge gibi taleplerimiz var. Emeklilere seyyanen zam yapılması özellikle çok önemli. Kamu emeklisiyle çalışanı arasındaki makas farkı acilen giderilmeli. Bugün zaten sefalet ücretine mahkum edilen kamu emekçisinin maaşı, emekli olduğunda yarı yarıya düşüyor. Sırf bu yüzden sağlık sorunlarına, yaşlarına rağmen çoğu kamu emekçisi 65 yaşına kadar çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Hatta 65 yaşında zorunlu olarak emekli olmaları gerekmese çalışmaya devam edeceğini söyleyen, bunu talep eden arkadaşlarımız var. AKP iktidarının kamu emekçisi ve emeklisine layık gördüğü tablo tam olarak bu.

Memur-Sen ile iktidar arasında kurulan bir masadan kamu emekçisinin yararına bir sözleşmenin çıkacağına da inanmıyoruz. Daha önceki sözleşmelerde yaşadıklarımız tekrarlanacak, özellikle bir önceki sözleşmede olduğu gibi büyük ihtimalle topu hakem heyetine atacaklar. Geçen sene iktidarın masaya koyduğu zam oranını tebliğ eden hakem heyetine tepki gösterirken iktidara tek bir laf dahi edemediler, oysa bu heyetin çoğunluğu bizzat AKP’li Erdoğan tarafından atanıyor. Kamu emekçilerinin emeğinin hakkı, yaşam standartları orta oyunundan hallice bu masaya bırakılmışken ortak bir mücadele hattı örmekten, genel grev için çalışmaktan başka çare yok. Yaşamı var eden bizim ellerimiz, durdurmak da bizim elimizde.”

Devrim Mol

∗∗∗

MASA ORTA OYUNUNDAN HALLİCE

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir: 2026 2027 yıllarını kapsayan toplu görüşme süreci kapsamında bakanlığın memurlara ve memur emeklilerine önerdikleri zam oranıyla Bakanlık, memur ve memur emeklilerini açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm ettiklerini kamuoyuna duyurmuştur. Yıllardır toplu görüşme adı altında oynanan bu orta oyununda belirlenen zam oranı değil, altı aylık enflasyon oranında zam alan kamu çalışanları açlıkla yoksullukla yüz yüzedir.

Biz KESK olarak hükumetle yandaş sendika arasında sürdürülen bu danışıklı ve sonucunun ne olacağı belli görüşmelerden bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Grevli toplu sözleşme hakkını kapsayan bir yasa olmadığı için yıllardır kamu çalışanları ve emekliler aldatılıyor. Kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşme hakkı ile birlikte ekonomik ve özlük haklarını alabilmek için hükumetle mücadele etmek dışında hiçbir seçenekleri yok. Hükümetin bu teklifinden sonra yapılması gereken de tüm çalışanların katıldıkları eylemler, etkinlikler düzenlemek ve genel grev çağrısı yaparak iş bırakmaktır. Biz KESK olarak bu oyunun bir parçası olmayacağız. Türkiye’nin her yerinde sokaklarda olacağız mücadeleyi yükselteceğiz.

Savaş Candemir

∗∗∗

MASADA SİSTEM YANLISI SARI KONFEDERASYON VAR

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve ESM Eskişehir İl Temsilcisi Gökhan Sosyal: “Kaotik gibi görünen, aslında sistematik olarak işleyen mevcut düzen, emekçileri adım adım sessizliğe, yalnızlığa ve güvencesizliğe itiyor. Bu düzenin en görünmeyen ama en etkili aparatlarından biri ise sarı ve sistem konfederasyonudur. Bu sendikalar emekçinin değil, sistemin ihtiyaçlarına göre hareket etmektedir. Hak aramak yerine, susmayı ve emekçiyi oyalamayı seçmektedir. Yetkiyi emekçiden değil, idareden almaktadır. Burada bir orta oyun sergileniyor bu tiyatronun birinci sahnesidir. İkincisi farklı olmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan teklif, mevcut ekonomik gerçekliklerle örtüşmemekte, milyonlarca kamu emekçisi ve emekliyi yoksulluğa mahkûm etmektedir.

TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 50’ye yaklaşırken, bağımsız araştırmalara göre gıda ve barınma kalemlerinde enflasyon oranı yüzde 80'lerin üzerindedir. Bu veriler ışığında yüzde 10 + 6 oranındaki zam teklifi, kamu emekçilerine ‘Yoksulluğu kabullenin’ demektir. Oysa Anayasamızın 55. maddesi açıkça ‘Ücret emeğin karşılığıdır’ der ve devlete çalışanlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlama görevi yükler. Sunulan bu teklif, hem ekonomik gerçekleri hem de anayasal sorumlulukları yok saymaktadır.

Kira, fatura, temel gıda gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılayamayan emekçiler, artık hayatta kalma mücadelesi verir hâle gelmiştir. Bu teklif alım gücünü korumamakta, tam aksine yoksulluğu derinleştirmektedir. İşveren karşısında, emekçileri temsil eden bir güçlü konfederasyon yoktur. 7 dönemdir yaptıkları uzlaşmanın sonucu ortada iken yeni bir uzlaşmanın daha fazla sefalet ve yoksulluk olacağı açıktır. Biz KESK olarak her zaman olduğu gibi kamu emekçilerinin, Emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerimize düşen görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazırız. Bunun için yetkinin asıl sahipleri olan tüm kamuoyu emekçilerini birlikte mücadele etmeye, yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.”

Gökhan Sosyal

∗∗∗

ADİL BİR GELİR DAĞILIMI İSTİYORUZ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Eskişehir Şube Başkanı Caner Yurdadön: “TÜİK’in sahte enflasyon oranlarına dahi erişemeyen bir teklif iktidar tarafından zam diye önümüze koyuldu. Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları 600 bin lira dolaylarında zikredilirken bu ülkeyi, kamu hizmetini her gün emeğiyle var eden kamu emekçilerine reva görülen bu teklif, kabul edilebilir değil. Masaya konan zam oranlarına ‘Sefalet zammı’ demek bile mümkün değil, zira sefalete bile erişemeyeceğimiz rakamlardan bahsediyorlar. Biz iktidar eliyle adeta açlığa mahkûm ediliyoruz. Durum budur. Bir peynirin kilosu 450-500 lirayı görmüşken, çilek-kiraz evlere uğrayamıyorken zam adı altında İlk 6 ay için yüzde 10 ikinci 6 ay için ise yüzde 6 zam teklifinin masaya koyulması kamu emekçisiyle alay etmekten başka bir anlama gelmez.

Durum açıkça ortada ki ülkede adil bir gelir paylaşımından söz edemiyoruz. Bir sınıf, bir zümre her geçe gün zenginliğine zenginlik katarken hayatı her gün emeğiyle yeniden var eden emekçilere açlık dayatılıyor. Ülke kaynaklarının adaletli bir şekilde paylaşımı da kamu emekçisinin, emeklisinin, tüm çalışanların en yakıcı ortak talebi haline gelmiştir.”

Caner Yurdadön

∗∗∗

ÜLKE GERÇEKLİĞİNDEN BU KADAR MI KOPUKSUNUZ?

Gazetemiz yazarı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, masaya konan teklife ilişkin Bakan Vedat Işıkhan’a seslenerek, “Ülke gerçekliğinden bu kadar mı kopuksunuz?” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Karatepe, “Bu samimiyetsiz bir tekliftir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK verilerine göre bile enflasyonun ikinci 6 ayda yüzde 11’in üzerinde gerçekleşeceğini hepimizin bildiği bir dönemde siz yılın ilk 6 ay için yüzde 10’u öneremezsiniz. İkinci 6 ayda önerdikleri yüzde 6 ile birlikte değerlendirdiğimizde 2026 yılı için kamu çalışanlarına ve kamu emeklilerine önerdikleri bileşik artış oranı yüzde 16,6’dır. Buradan Sayın Bakan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum, ‘Asgari ücret artışları gündeme geldiği zaman biz beklenen enflasyon oranına göre artışlar öneriyoruz’ diyordunuz. 2026 yılı içinde enflasyon beklentiniz ne kadar Sayın Bakan? Ben söyleyeyim. Geçen hafta sosyal medya hesabınızda paylaştınız. Bunu da biliyoruz. 2026 yılı sonuna geldiğimizde enflasyonun yüzde 20’nin altında olacağını ifade ettiniz. Yüzde 19 olsa yüzde 20’nin altında bir oranla karşı karşıya kalacağız. Siz bile enflasyonun 2026’da yüzde 20 seviyesinde gerçekleşeceğini beklerken -ki biz bunun iyimser bir beklenti olduğunu söylüyoruz- kamu çalışanlarına yüzde 16,6’lık artışı nasıl teklif edebilirsiniz?”