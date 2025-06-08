Bu topraklar bizim!

Tokat’ta yüzlerce yurttaş, dün Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek “Madene Hayır” mitingi düzenledi.

2 binden fazla ruhsat başvurusunun yapıldığı ve hâlihazırda bine yakın ruhsatın verildiği kentte, bölge halkı ve yaşam savunucuları, “Bütün köyler el ele, madene geçit yok” diyerek toplandı.

Daha önce Tokat’ın Şehitler Köyü yakınlarındaki Sorhun Obası’ndaki maden arama çalışmalarının, köylülerin ve muhtarların tepkisi üzerine durdurulmasının ardından şirketlerin yeniden ruhsat başvurusunda bulunması üzerine yöre halkı, bir kez daha topraklarına ve doğaya sahip çıkmak üzere harekete geçti. Yeni ruhsat başvuruları sonrası Günçalı, Killik, Aydoğdu, Batmantaş, Güzelce, Gömleksiz ve çevre köylerde yaşayanlar, mitingde bir araya gelerek “Bu topraklar bizim, bizim kalacak” dedi.

Mitingde basın açıklaması Tokat İli Dernekler Federasyonu (TOKDEF) Genel Başkanı Fevzi Can tarafından okundu. “Bugün burada yalnızca bir çevre sorununa değil, bir adaletsizlik ve bir vicdansızlığa karşı ses yükseltiyoruz. Toprağımız altınla değil, alın teriyle bereketlidir” diyen Can, aynı zamanda madenin Alevi inancı için kutsal sayılan Çal Baba ormanında yapılacağını hatırlattı: “Bu kutsal mekânlar, sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın, kültürel kimliğin ve inanç sisteminin temel taşlarıdır. Çal Baba gibi kutsal mekânların yakınında yapılması planlanan madencilik faaliyetleri, Alevi toplumunun inanç özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açacaktır.

Tokat ili topraklarının yaklaşık yüzde 45’i orman ve fundalıklarla kaplıdır. Ayrıca, Tokat ili flora özellikleri itibariyle birçok tıbbi ve aromatik bitkiyi barındırmaktadır. Halkın iradesini yok sayan, doğayı yok eden, yaşamı hiçe sayan bu madencilik projelerine derhal son verin! Aksi halde bu toprakların insanları, seslerini her platformda daha da yükseltecektir. Bugün burada bulunan herkes bilsin ki; bu mücadele sadece Tokat’ın değil, tüm Türkiye’nin mücadelesidir. Bu mücadele yaşamı savunanların, doğayı koruyanların, emeği yüceltenlerin mücadelesidir. Ve biz bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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AKP’Lİ ÖLMEZ’İN MADENİ SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Diyarbakır Dicle’de Kurşunlu ve Kırkpınar mahallelerinde Ölmez Doğu Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin maden faaliyetleri, yurttaşların tepkisine rağmen sürüyor. MA’nın haberine göre, AKP’nin 31 Mart seçimlerinde Hakkari’de Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği İsmet Ölmez’in sahibi olduğu şirket, kapasite artırma talebiyle 26 Temmuz 2022’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bakanlık, 24 Ağustos 2022’de “ÇED olumlu” kararı verirken, 24,94 hektarlık alanda yapılan aramaların kapsamı ise 532,77 hektara çıkarıldı. Maden faaliyetleri nedeniyle bölgede yüzlerce ağaç kesildi, ekim alanları zarar gördü. Maden arama çalışmalarında patlatılan dinamitler mahallelerde tahribata neden oldu.