Bu topraklarda başka bir tarım mümkün

Haber Merkezi

İlki 2019’da İzmir'de düzenlenen Agroekoloji Çalıştayı'nın ikincisi yine İzmir'de, 4-5-6 Nisan tarihlerinde ‘‘Doğaya, çiftçiye, topluma dost bir gıda sistemi için bir araya geliyoruz’’ sloganıyla gerçekleştirildi.

Zehirsiz Sofralar Platformu’nun organize ettiği etkinlikte konuşan Tarım Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Topuzoğlu, gıda enflasyonu, hayat pahalılığı, tarımdaki yapısal sorunlar ve ekolojik krizin toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini söyledi.

Topuzoğlu, “Çiftçiler üretim maliyetleri altında ezilirken, tüketiciler sağlıklı gıdaya erişmekte zorlanıyor. Kuraklık, orman yangınları, su krizleri, tarımın geleceğini tehdit ederken, büyük gıda şirketleri ve uluslararası tarım tekelleri yerel üreticiyi daha da zor duruma düşürüyor” dedi. Agroekolojinin sadece teknik bir tarım yaklaşımı olmadığını kaydeden Topuzoğlu, aynı zamanda alternatif ve adil bir gıda sistemini inşa etmenin yolu olduğunu belirtti.