Bu topraklarda gericiliğe yer yok

HABER MERKEZİ

Karabağlar Demokrasi Platformu, “Cemaatlere, tarikatlara geçit vermiyoruz” diyerek Karabağlar Uğur Mumcu Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sık sık “Kahrolsun faşist diktatörlük”, “Sermayeye değil eğitime bütçe”, “Bilimsel, laik, demokratik eğitim” sloganlarının atıldığı eylemde basın menini platform adına Süleyman Tümer okudu.

Tarikatların ve cemaatlerin, özellikle 1950’lerden sonra emperyalizmin Türkiye’deki işbirlikçisi sağ iktidarlarla Sovyetler Birliği’ne karşı oluşturulan ‘Yeşil Kuşak Projesi’ ile geliştirilmiş olduğunu dile getiren Tümer, “12 Eylül Askeri Faşist Darbesinden sonra halkın ve emekçilerin bütün örgütlülüğü ortadan kaldırılmış, uyguladıkları neo-liberal ekonomik politikalarla halk giderek yoksullaştırılmış, cemaat ve tarikatlara her türlü olanaklar sağlanarak, yoksullaşan halk cemaat ve tarikatların kucağına itilmiştir. Artık cemaat ve tarikatlar kapitalizme entegre olarak aynı zamanda ekonomik olarak güçlenerek birer işletme haline gelmişlerdir” dedi.

“30 CİVARINDA TARİKAT VE BUNLARIN 400 CİVARINDA KOLLARI VAR”

Tümer, “Bugün gelinen noktada, tarikatlar milyarlarca mal varlıklarıyla holdingleşmişlerdir. Ülkemizde 30 civarında tarikat ve bunların 400 civarında kolları vardır. Yaklaşık 3 milyon insanla organik bağı vardır. Birçok bakanlıkta söz sahibidirler. Özellikle Milli Eğitim’de; tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerle, tarikatlar çeşitli etkinlikler, yarışmalar adı altında okullarda cirit atmaktadır. ÇEDES projeleri ile hiçbir pedagojik formasyonları olmayan imamlar okullarda manevi danışman olarak görevlendiriliyorlar” diye konuştu.

Tümer, Saray rejiminin halkı bu kadar yoksullaştırmasına rağmen iktidarda kalmasının önemli ayaklarından birinin tarikatlar olduğunu söyleyen Tümer, Karabağlar’da tarikatların artan örgütlenmesine dikkat çekti. Son olarak tarikat ve cemaatlerin iktidar ve ortakları tarafından bu kadar güçlendirilmesinin ciddi bir toplumsal tehdit oluşturduğunu, söyleyen Tümer “Bizler Demokrasi Güçleri olarak ülkemizin demokratik, laik, eşitlikçi, bütün inanç ve etnik grupların eşit yurttaşlık temelinde kendilerini ifade ettiği, komşularıyla barış içinde yaşayan bir ülke olması için her türlü gericiliğe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.