Bu toprakları talana teslim etmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlediği "Madene Hayır" mitingi dün binlerce yurttaşın katılımıyla düzenlendi. Yüzde 74’ü maden sahası ilan edilen Ordu’da düzenlenen mitingte doğa talanına, su kaynaklarının ve tarım alanlarının yok edilmesine karşı mücadele çağrısı yapıldı ve "Bu toprakları talana teslim etmeyeceğiz" denildi.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda dün düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Karadeniz boyunca verilen maden ruhsatlarına tepki gösterdi. Maden faaliyetlerinin yalnızca doğayı değil, bölge halkının geçimini de tehdit ettiğini söyleyen Rızvanoğlu, “Bu mesele sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda geçim meselesi” dedi.

KEVGİRE ÇEVİRDİLER

Karadeniz’in adım adım maden şirketlerine açıldığını söyleyen Rızvanoğlu, “Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına kadar Karadeniz hattını adeta kevgire çevirdiler. Her tarafı ihale sahası yaptılar. Her yere maden ruhsatı verdiler” diye konuştu. Maden sahalarının doğrudan yaşam alanlarını hedef aldığını vurgulayan Rızvanoğlu, “Bu alanlar sizin meralarınız, tarlalarınız, çay ve fındık bahçeleriniz. Ordu demek fındık demek. Fındığın kalbinin attığı yer burası. Devlet vatandaşını korumak yerine insanlara ‘Toprağını bırak git’ diyor” ifadelerini kullandı. Fatsa’da geçmişte yaşanan siyanür tartışmalarını anımsatan Rızvanoğlu, bölge halkının madenciliğin etkilerini yakından gördüğünü belirterek, “Şimdi gözlerini Perşembe Yaylası’na çevirdiler. Çünkü bu iktidara yetmiyor. Toprağı kirletelim, dereleri kirletelim, insanları da buradan gönderelim anlayışı var. Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da iktidarın politikalarını eleştirerek, “Adeta Sevr haritası gibi memleketimizi parsel parsel sömürge madenciliğine peşkeş çekmek istiyorlar. Fındığımızı, deremizi, yaylamızı ve ormanımızı üç-beş şirketin rantına teslim etmeyeceğiz. Bu toprakları nasıl geçmişte emperyalizme karşı savunduysak, bugün de aynı kararlılıkla sermayeye ve vahşi madenciliğe karşı savunmak zorundayız" diye konuştu.

SAHİPSİZ DEĞİL

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise mücadelenin yalnızca bugünü değil geleceği de ilgilendirdiğini belirterek "Bu topraklar sahipsiz değildir. Bu mücadele yalnızca bugünün değil, evlatlarımıza bırakacağımız yarının mücadelesidir. Biliyoruz ki doğayı korumak, geleceği korumaktır" diye konuştu. Perşembe Yaylası ve Çobantepe’de yürütülen çalışmalarla ilgili de Adıgüzel, şunları söyledi: "Vatanımız işgal altındadır. İşgalciler de bellidir, işbirlikçiler de bellidir. Karga Tepesi’nde, Perşembe Yaylası’nda yıktığımız işgal çadırlarıdır. Yine kursunlar yine yıkacağız. O siyanür havuzlarını da başlarına yıkacağız."

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da “Toprağımıza, suyumuza, ormanımıza sahip çıkacağız. Rant uğruna memleketimizi talan ettirmeyeceğiz. Mücadelemiz doğa için, gelecek nesiller içindir” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE SÜRECEK

Mitingin ardından Giresun Tirebolu CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Evrim Rızvanoğlu, Giresun’un yüzde 85’inin maden ruhsatlarıyla kuşatıldığını belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Rızvanoğlu, “Sekü’de, Dereli’de, Çatalağaç’ta ve Giresun’un farklı noktalarında yaşam alanlarını savunan yurttaşların yanındayız. Fındığını, toprağını, suyunu ve ormanını korumak için direnen Giresun halkını yalnız bırakmayacağız” dedi.

ORDULULAR BUGÜN YAYLADA BULUŞACAK

Ordu Aybastı, Perşembe ve Korgan sakinleri madenciliğe karşı bugün Perşembe Yaylası’nda bir araya gelerek "Susmak kabullenmektir. Madene hayır" diyecek. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Korgan-Aybastı-Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV) ve Korgan-Aybastı–Kabataş Platformu yaptıkları açıklamada ‘‘Mahkeme sürecinin devam ettiği bu süreçte, alınan keşif kararıyla en kritik aşamaya gelinmiştir. Bugün susarsak yarın çocuklarımız susuz kalır. Bu nedenle toprağımıza, suyumuza, yaylalarımıza sahip çıkmak için hukuki ve meşru zeminde mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 Mayıs Cuma (bugün) saat 09.00’da Kümbet Düzü’nde toplanarak, Çobantepe’si’nde yapılacak mahkeme keşfini yerinde takip edeceğiz. Vahşi madenciliğe hayır. Bir olacağız, bin olacağız, birlikte direneceğiz. Biz biriz, beraberiz" demişti.