Bu turizm değil resmen bir istila

Turistlerin gözde tatil adreslerinden İspanya, İtalya ve Yunanistan'da kitlesel turizme tepkiler büyüyor. Halk, “Turistler evinize dönün" eylemleri yapıyor. Benzer durum Türkiye'nin eşsiz koyları, yaylaları, Milli Parklarında da yaşanıyor. Bu durum trafik, gürültü, aşırı çöp ve pahalılık ile kendini gösteriyor.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Turistlerin en uğrak lokasyonu İspanya’nın Mayorka adasında pazar günü kitlesel turizme karşı yapılan eylem polis müdahalesiyle sona erdi.

Mallorca’nın rüya koylarından biri olan Es Caló des Moro’da plajların aşırı kalabalıklaşmasına karşı eylem yapan aktivistler, “Turistler dışarı” sloganları atarak plajları yerel halk için geri kazanmak istediklerini söyledi.

Plajları işgal eden Mallorca Platja Turu aktivistleri, “Ocupem les nostres plages” (Sahillerimizi işgal edelim!) ve “És ben hora d’aturar” (Harekete geçme zamanı) yazılı pankartlar astı. Polis gerilimin yükseldiği plajda aktivistler ile turistler arasında bariyer oluşturdu.

KONTROL ALTINA ALINMALI

İspanya’nın turistik Mallorca adasında 27 Mayıs’ta on beş bin kişi artan turist sayısını protesto etmişti. "Turistler evinize dönün" ve "Mallorca satılık değil" yazılı pankartlarla sokağa dökülerek daha fazla turist istemediklerini belirten Mallorcalılar turistleri yuhalamıştı.

Gösteriyi düzenleyen Banc del Temps oluşumu, turizm patlaması nedeniyle kiraların ve tüm fiyatların yükseldiğini belirterek eylemlere devam edeceklerini duyurmuştu.

Mallorca halkı sadece yüksek fiyatlardan değil turistlerin gürültülü eğlence anlayışından da rahatsız olduklarını söylüyor. Turizmin kontrol altına alınmasını isteyen gruplar, yetkililerin yabancılara mülk satışını kısıtlamasını talep ediyor.

KİTLESEL EYLEM

Eylemciler, adanın ve sahillerin bu kadar yoğunluğu kaldıramadığını belirterek kitle turizmine karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladılar. "Menys turisme, més vida" (Daha az turizm, daha fazla yaşam) platformu 21 Temmuz’da Balear Adaları’nda büyük ölçekli gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

Akdeniz’in ortasında İspanya’ya bağlı özerk Balear Adaları; Minorka, Mallorca, Cabrera, İbiza ve Formentera gibi adalar topluluğundan oluşuyor.

VENEDİK VERGİ ALIYOR

İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de turist akınına karşı tepkiler var. Artan kalabalığı kaldıramayan tarihi kentte günlük olarak ziyarete gelenlerden ayak bastı vergisi alınıyor.

Barselona’da sık sık düzenlenen eylemlerde, "Turistler evinize dönün", "Bu turizm değil, bir istila" sloganlarıyla kontrolsüz akının kentte fiyatları tırmandırdığı, hükümetlerin bundan nemalandığı ancak kent halkının artan pahalılık ve fahiş fiyatlardan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Kitle turizminin halkın durumunu iyileştirmekten ziyade kötüleştirdiği tepkisinde bulunuluyor. Protestocular kitle turizminin çevre ve doğa tahribatına yol açtığını da belirtiyor.