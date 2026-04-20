Bu ücretleri kabul etmeyiz

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri olan FedEX firmasında yaklaşık 900 işçiye dayatılan sefalet zammını protesto etti. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yaklaşık 400 işçiyle bir araya gelen sendika 900 işçinin çalıştığı işyerlerinde yürütülen 3. dönem TİS görüşmelerinde, yasal süreç ve arabuluculuk aşamasına rağmen herhangi bir anlaşma sağlanamamış ve süreç grev aşamasına gelindiğini açıkladı.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “İşveren, işçileri sefalet ücretine mahkûm etmek istiyor. Bir kez daha söylüyoruz: Sefalet ücretini kabul etmiyoruz” dedi. Küçükosmanoğlu, işverenin düşük ücret dayatmasını “rekabet” gerekçesiyle savunduğunu, diğer şirketlerdeki sarı sendika sözleşmelerini örnek gösterdiğini belirterek, “İşçiyi yoksulluğa mahkûm eden bir rekabet anlayışını kabul etmiyoruz. Mücadelemiz aynı zamanda sarı sendikacılığa karşıdır” diyerek “Tüm işçi sınıfını, sefalet ücretlerine, yoksulluğa, işsizliğe ve sarı sendikacılığa karşı mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs’ta Taksim’de buluşmaya çağırıyoruz” çağrısını yaptı. Eylemde Beypazarı’ndan Ankara’ya hakları için yürüyüşe geçen Doruk maden işçilerine dayanışma sloganlarıyla destek verildi.