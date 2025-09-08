Bu ülke bir avuç azınlığa bırakılamaz

Geçtiğimiz hafta Türkiye siyasetinde yaşananlar, Saray rejiminin muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik son hamlelerini oluşturdu.

19 Mart’tan bu yana devam eden operasyon dalgasına son olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyumu ekleyen Saray yönetimi, ülkede yeni bir eşiğin kapısını araladı.

Kayyum kararı yargı aracılığı ile yapılan yeni bir darbe olarak nitelendirilirken, rejim tarafından muhalefetin içerisinde yer alan kimi aktörlerin kayyum olarak atanması içerideki Truva atları değerlendirmelerini de beraberinde getirdi.

Seçimlerin göstermelik yapılacağı hayali ile tutuşan, krizler içerisinde olan tek adam rejimini dönüştürme, kalıcılaştırma hedefinde ilerlemeye çalışan Saray yönetimi ise yine toplumun geniş kesimlerini karşısında buldu.

Yaşananlar karşısında hukuksal değerlendirmelerin ve siyasi manevraların artık bir öneminin kalmadığı vurgulandı. Muhalefetin geniş kesimlerinden yükselen tepkiler ise ülkede ortaya çıkartılması gereken yeni mücadele olanaklarının önemini ortaya koydu.

CHP’ye İl Başkanlığı’na atanan kayyumun ve İlçe Kongreleri hakkında YSK’nin verdiği kararlar sonrasında 21 Eylül’de Olağanüstü Kurultay çağrısı yapan parti yönetimi bunu kararı taktiksel olarak aldıklarını belirtti. CHP Lideri Özgür Özel, rejime karşı mücadele de en geniş demokratik cepheyi oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de bulduğu her fırsatta muhalefeti hedef alırken her bir operasyon sonrası halkın yükselen tepkisi rejime karşı halkın birleşik mücadelesinin yükseltilmesi ihtiyacını da ortaya çıkardı.

Son bir hafta içerisinde yaşananları Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi ile Bulgu Araştırma’nın Kurucusu ve Sosyolog Semih Turan değerlendirdi.

Turan, “Son saldırılar gösterdi ki rejim, çıktığı yolda amaçlarına kesintisiz devam ediyor. Bir süredir Erdoğan ve Bahçeli arasında kamuoyunda kavga var görüntüsünün bir geçerliliği olmadığını görüyoruz. Belli başlı anlaşmazlıklar muhakkak var. Ancak burada simbiyotik bir ilişki halindeler ve iktidarın düşeceğine tam olarak emin olmazlarsa bu ilişki halinden kopamazlar” dedi. Turan şu değerlendirmelerde bulundu:

OTORİTER REJİMLER SERTLEŞMEDEN DURAMAZ

Dolayısıyla kayyum hamlesiyle beraber de rejim hem mıntıka temizliğine devam ediyor, hem CHP içerisinde kavga çıkarmaya çalışıyor hem de muhalefet arasında çekişmeyi, zıtlaşmayı sağlamaya çalışıyor. Bunun bir ayağı olarak da 2023 öncesine dayanan iç çekişmeyi kullanışlı malzeme olarak görüyorlar.

Diğer bir taraftan mevcut çözüm komisyonun akışını da devam ettirmeye çalışıyorlar. Ancak çok net bir şey var ki dünyanın her tarafında olduğu gibi otoriter rejimler her zaman daha fazla sertleşirler. Yani bugün komisyonda konuşulan demokratikleşmeye dair beklentilerin, yumuşama konuşmalarının nafile bir beklenti olduğunu görmemiz gerekli.

Tam da bu durumda muhalefet cephesinde bir kapı da açılmış durumda. Rejime karşı gelen, mücadele eden tüm muhalefet bileşenleri, mücadele zeminlerini birlikte bir rotaya koymalı. Bu şekliyle kamuoyunda ‘6’lı masa böyle değil miydi’ soruları dolanmaya başladı. Ancak birleşik bir mücadelenin sadece seçim ittifakı ile sınırlı olmaması gerektiği unutulmamalı.

Kaldı ki 6’lı masa oldukça sağ siyasete yaslanan, solun değerlerinin olmadığı bir seçim ittifakı biçimiydi. Buradan dersler de alınmalı ancak bugün rejime karşı birlikte mücadele olanakları konuşulurken sol ve sosyalistlerle yürünmesi gereken bir yol var.

Fransa’daki halk cephesini bir anlamda örnek gösterebiliriz. Bu sebeple bugün rejimin saldırılarına karşı laikliği, demokrasiyi, özgürlüğü, cumhuriyet değerlerini sahiplenen tüm bileşenlerin birlikte mücadele zeminlerini genişletmesi çok önemli. Üstelik bu mücadele biçimlerinin şekli ister ittifak olsun ister cephe olsun önemli de değil. Bugün mesele rejime karşı bir araya gelen halkın geniş kesimlerinin mücadelelerini birleştirmek ve öfkeyi örgütlemekten geçiyor.

HALKIN KOMİSYONDAN BEKLENTİSİ YOK

Öte yandan devam eden süreç meselesi de tüm bunlardan bağımsız değil. Kürt siyaseti anlamında baktığımızda var olan çözüm sürecine kategorik olarak karşı çıkmaları mümkün değildi. Ama olay ‘terörsüz Türkiye’ bağlamında kalıp hala demokratik ülke kuralları hiçe sayılırken kent uzlaşı suç olarak görülürken demokratikleşme anlamında hiçbir adım yokken buradan olumlu bir şey çıkamayacak.

Araştırmalara da yansıdığı üzere kamuoyunda komisyon ve süreçle ilgili halkın duygusu her geçen gün olumsuza dönüşüyor. İktidar blokunun kardeşlik ve barış söylemi de toplumsal rıza üretmiyor. Dolayısıyla ülkede rejimin artık rıza üretemediği bir pozisyonu çok açık ve yığınak da bu mücadele çizgisine yapılmalı”

SİYASAL İSLAMCI REJİM HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ

Siyasal İletişimci Suat Özçelebi ise “Geldiğimiz nokta Cumhur İttifakı’nın kendilerinin tayin ettiği ve şartlarını kendilerinin belirleyeceği bir seçim için her şeyi göze aldıklarını gösteriyor” dedi.

“Bu zamana kadar değerlendirmelerimde otoban inşası tanımı yapıyordum. Bir otobanın şeritleri var ve varmak istedikleri o yolda istediği şeride geçen bir yönetim var karşımızda. İmamoğlu’nun tutuklanması, Kuzey Suriye’de yaşananlar, muhalefete kayyum atamaları, gözaltı ve tutuklamalar, gericilik dalgası, öğrenciler, gazeteciler üzerindeki baskılar hatta çözüm süreci hepsi bu otobanın birer şeridi gibi dizayn ediliyor” diyen Özçelebi, “İstediği şeridi kullanan iktidar bloku bu gündemler etrafında da siyaset mühendisliği yapmaya çalışıyor. Ülke sorunlarını arka plana atmaya, özellikle ekonomik göstergeleri gizlemeye gayret ediyorlar. İmamoğlu’nun tutuklanması 60 milyar dolara, il başkanlığına atanan kayyum 6 7 milyar dolara maliyet edildi. Ama iktidar bunların hepsini göze almış durumda” diye konuştu. Özçelebi şu ifadelere yer verdi:

HER ŞEYİN SORUMLUSU SİYASAL İSLAMCI REJİM

Diğer yandan otoriterleşmenin bütün araçlarını kullanan rejim, Anayasa’dan gerektiğinde tavizler veren bir pozisyona geldi. Ve tüm bunların hepsi ‘Terörsüz Türkiye süreci ile de ilişkili durumda.

Ancak ilk günden beri hedef, Erdoğan’ın tekrar adaylaşması ve önündeki adaylık sınırının tamamıyla kaldırılması. Yani tüm bu yaşadıklarımızın kök sebebi bu siyasal İslamcı rejim olarak karşımızda. Tam da bu sorunu böyle tanımladığımızda bugün ülke mücadelesinde muhalefet adına yükseltilmesi gerek birincil görev de rejime karşı mücadele.

KİMSENİN GERİ ÇEKİLME LÜKSÜ YOK

Bu zeminler de sadece siyasi partiler olarak tanımlanmamalı. Ana muhalefet partisinden diğer muhalefet partilere, barolardan emek meslek örgütlerine, gençlik ve kadın örgütlerinden memleketin aydınlarına en geniş cephe ile bu rejime karşı bir mücadele döneminin başlaması gerekli.

Çünkü artık büyük bir eşiği geçtik. Ülke Anayasal devlet kalma ve demokratik bir cumhuriyet kavgası sürecine girmiştir. Dolayısıyla bugün siyasi partiler rekabetten, ‘bizim farklı programımız var’ gibi bir lüksten azade durumuna gelmiştir. Bugün YSK’nin bundan sonra çok partili siyasal hayatı da riske edecek kararları ülkenin kurtuluşu için herkesi mücadele etmek zorunda bırakmıştır.