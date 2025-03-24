Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var

Politika Servisi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de ortak açıklama yaptı.

Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı ön seçimine katılımın yüksek olduğunu belirterek "Bir yandan belediye başkanımızın tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü, öfke içindeyiz. Diğer yandan da bir demokrasi devrimi olarak değerlendirdiğimiz, üye sandıklarının on katı halkın dayanışma sandıklarına ilgi var. 19 Mart darbe girişimine karşı halkımızın sahiplenmesi ortadadır." diye konuştu.

Yaşananları "darbe" olarak niteleyen Tuncer Bakırhan da "Belediye eşbaşkanları tutuklu bir parti olarak biz bu darbeleri iyi biliriz. Bu darbelerin sonuç almayacağını, halkın kendi gücüne çarparak paramparça olacağını biliyoruz. Bu topraklarda iradesine sahip çıkma geleneği var. Bu bugün de yarın da böyle olacak. Bir an önce bu darbelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Askeri darbeler durmuş şimdi siyasi darbelerle ne zaman karşılaşacağımız belli değil. Biz DEM Parti olarak hukuk dışı yollarla, siyasi darbelerle halkın iradesini gasp edilmesine karşıyız. Nerede bir hukuksuzluk, emekçinin, ezilenin, Kürdün, Alevinin, Türkün iradesi gasp ediliyorsa biz oradayız, dayanışma içindeyiz. Van'dan İstanbul'a kadar da halkın iradesini sahipleneceğimizi söylüyoruz" dedi.

‘‘Barış süreci"nin sorulduğu Bakırhan, "Türkiye'yi yeni bir tartışma sürecine girmişti, umut belirdi. Nevroz meydanlarında da artık demokratik zeminin oluşması, inancıyla diliyle özgürce kardeşçe yaşayacağı demokratik bir zemin beklentisi hat safhadadır. Bu süreç bu umudu da etkiler. Türkiye'nin ihtiyacı demokrasi. Tutuklamalar değil; Yozgat'tan Kars'a kadar bunu kabul etmeyen bir halk gerçekliği var. Türkiye halkları kayyumsuz, baskısız, yargı sopasının kullanılmadığı, demokratik bir zemini yaşamak istiyor. Halkın sesine kulak verin. Bu yaptığınız 85 milyona zarar veriyor sadece İstanbul'a değil’’ diye yanıt verdi.