Bu ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık satışını yasakladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, can ve mal güvenliği riski taşıyan "PULSAR marka Z5" model saç kurutma makinesi ürününe dair uyarı amacıyla gazetelerde fotoğraflı ilan yayımladı. Bakanlık söz konusu cihazın güvensiz olduğunu, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğini kaydetti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden "PULSAR marka Z5" model saç kurutma makinesiyle ilgili ilan yayınladı.
Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine karar verildi. Bu ürünü ellerinde bulunduranların belirlenen adrese teslim etmesi gerektiği aktarıldı.
Bakanlık ilanında şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.
PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."