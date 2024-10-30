Bu ürünü kullananlar dikkat: Bakanlık satışını yasakladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gazetelere can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden "PULSAR marka Z5" model saç kurutma makinesiyle ilgili ilan yayınladı.

Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine karar verildi. Bu ürünü ellerinde bulunduranların belirlenen adrese teslim etmesi gerektiği aktarıldı.

Bakanlık ilanında şu ifadeler kullanıldı: