Bu utanç bir Türkiye hikayesi

Ağrı Patnos’ta, 18 yaşındaki Yunus Emre Taşdemir, 14 yaşındaki amcasının kızına üç kez tecavüz etti. Olayın açığa çıkmasından sonra mağdurun ailesi 1 milyon TL alıp kızlarını tecavüzcü ile evlendirmek istedi. Olay yargıya yansıdı, savcı "Sevgililerdi" dedi, mahkeme üç ayrı tecavüzü görmezden gelerek sadece 16 yıl hapis cezası verdi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Taşdemir’in 2021 yılının Aralık ayında, amcasının 8’inci sınıfa giden 14 yaşındaki kızını üç defa cinsel istismara maruz bıraktığı ifade edildi.

Olay iki yıl sonra, kız çocuğunun annesinin 23 Ocak 2024 tarihinde Patnos İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek şikâyetçi olmasıyla açığa çıktı. İfadesi alınan mağdur çocuk yaşadıklarını şöyle anlattı:

“8’inci sınıfa giderken akrabam olan Yunus Emre Taşdemir ile telefon üzerinden iletişim kurduk. 2021 yılının kış aylarında, ailemin evde olmadığı bir zaman diliminde Yunus Emre, beni arayarak eve gelmek istediğini söyledi. İlk başta kabul etmedim, sonrasında kapı çaldı ve kapıyı açtığımda Yunus Emre'nin geldiğini gördüm. Bir süre oturup konuştuk, Yunus Emre bir cam nesne ve sigaraya benzer bir şey çıkarıp içmeye başladı. İçtikten sonra garip hareketler sergilemeye başladı…”

BİR YIL KİMSEYE ANLATAMADI

Çocuk ifadesinin devamında Yunus Emre Taşdemir’in karşı çıkmasına karşın zorla kıyafetlerini çıkardığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından da evi terk ettiğini söyledi. Çocuk ifadesinde, Taşdemir’in farklı zamanlarda cinsel istismara devam ettiğini, kendisin darbettiği, hatta kafa attığını, yaşadıklarını bir yıl boyunca kimseye anlatamadığını söyledi.

KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Mağdur çocuğun ablası da kardeşinin davranışlarından gözle görülür bir şekilde değişiklik olduğunu, kendisini eve kapattığını, kollarını keserek kendisine zarar verdiğini anlattı.

Çocuğun annesi ise kızının cinsel istismara maruz kaldığını öğrendikten sonra Yunus Emre Taşdemir’i aradı. Taşdemir, "Yenge biz akrabayız, biz kızınla birbirimizi seviyoruz, biz kızınla evleneceğiz" dedi.

AİLE 1 MİLYON TL İSTEDİ

Aile çocuğu istismarcısı ile evlendirmek için bir evde Yunus Emre Taşdemir ve ağabeyi Mehmet Taşdemir ile bir araya geldi. Ağabey Mehmet Taşdemir, "Ne bilelim başkasının yapmadığını, benim kardeşime kakalıyorsunuz, bu kızı istemiyoruz" dedi. İfadesi alınan Mehmet Taşdemir, mağdur çocuğun babasının kendisini arayıp “Kızımı alacaksınız ve bize 1 milyon TL para vereceksiniz dediğini” anlattı.

Yunus Emre Taşdemir, istismara maruz bıraktığı çocuk için ailesine "Kızının kızlık zarını diktirelim parası neyse ben vereyim…" diye haber yolladı.

Ağrı Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda çocuğun cinsel saldırıya uğradığı ifade edilerek, çocuğun beden veya ruh bakımından kendisini savunacak durumda olmadığı vurgulandı.

SAVCI: SEVGİLİLİK İLİŞKİSİ…

Ardından Yunus Emre Taşdemir, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Taşdemir, yaklaşık iki yıl sonra, 28 Mart 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilirken Cumhuriyet Savcısı, istismarcı ile mağdur çocuğun arasında “Sevgililik ilişkisi bulunduğu” iddia etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ

21 Ekim 2024 tarihinde, Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle Yunus Emre Taşdemir’e iyi hal indirimi yapıp 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

5 YIL SONRA SOKAKTA

16 yıl 8 ay hapis cezası alan Taşdemir, cezası onandığı takdirde yürürlükteki infaz yasasına göre tutuklu kaldığı yıl da göz önünde bulundurularak yaklaşık 5 yıl kapalı ceza infaz kurumunda kalacak. Ardından da açık ceza infaz kurumuna geçecek ve kademeli olarak topluma karışacak.