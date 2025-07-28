Bu uygulama sağlıkta şiddeti körükleyecek

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı'nın 'Aile Hekimine Yönlendirme' uygulamasının sağlıkta randevu krizini çözmek yerine aile hekimlerinin üzerine yıkmayı amaçladığını ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, uygulamanın sağlıkta çalışanlara yönelik şiddeti daha da körükleyeceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere, Aile Hekimine Yönlendirme uygulamasını devreye aldı. Bakanlık 25 Temmuz’da hayata geçen uygulamanın vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmayı amaçladığını belirtse de, aile hekimleri yeni getirilen bu sevk zincirinin sağlıkta şiddeti daha da körükleyeceği uyarısında bulundu. Dr. Ahmet Mehlepçi “Sağlık okuryazarlığı olmadan fiili olarak getirilen sevk zinciri, sorunları halının altına süpürmekten başka bir işe yaramaz. Zaten şiddetten en çok muzdarip olan ASM’lerde bu uygulama, sağlıkta şiddeti daha da körükleyecek; sahada çalışacak hekim, ebe, hemşire kalmayacaktır” dedi.

AÇIK KAPATMA MERKEZİ DEĞİLİZ

Bakanlığın 24 yıldır sadece günü kurtaran, halkın gözünü boyayan populist politikalar uyguladığını ifade eden Mehlepçi “Bu tür uygulamalarla ne vatandaşın sağlık hakkına ne de randevu problemlerine tek bir çözüm bile getirilememiştir. Üstüne üstlük, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da ağır bir yük ve zarar getirmiştir. Bakanlık, ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözmek yerine yine her zamanki gibi aile hekimlerinin üzerine yıkmıştır. Biz, Bakanlığın açıklarını kapatma merkezi değiliz! Biz halkın sağlığını korumak istiyoruz” diye konuştu. 24 yıldır “Sağlıkta Dönüşüm” diye övündükleri sistemin sağlık çalışanları için “Sağlıkta ölüşüm” haline geldiğini belirten Dr. Mehlepçi şöyle devam etti:

"'Giderlerse gitsinler' diyerek hekimleri ve sağlık çalışanlarını küstüren, onlara 5 dakikada bir hasta bakma dayatması yapan, emeğinin karşılığını vermeyen ve sağlık profesyonellerinin yurt dışına göçünü engelleyemeyen Bakanlık; birinci basamak olan Aile Sağlığı Merkezlerini de boşaltmış ve koruyucu sağlık hizmetlerini asli görev tanımından uzaklaştırmıştır. Bu yaklaşım; sağlık çalışanlarını değersizleştirmekte ve hekimleri, ebeleri, hemşireleri hastalarla karşı karşıya getirmektedir.

Aşı karşıtlarına hiçbir yaptırım uygulamadığınız gibi, düzgün bir aşı kanunu bile çıkarmadınız. Doğru dürüst lojistik destek bile sağlamadığınız için her daim aşı tedarik sıkıntısı yaşatıyorsunuz. Bebeklerimizin ve çocuklarımızın aşılarını yapmak için bizler, yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verdiğiniz ebe ve hemşirelerimizle kapı kapı çırpınıyoruz. Yıllardır aile planlaması için doğru dürüst malzeme göndermediğiniz halde, ailelerimize hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Performans sopasıyla ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini bilmediğimiz HYP diye bir platforma hasta verilerini yollatıyorsunuz. Görevinizi yapamıyorsanız; istifa edin, liyakatli insanlar gelsin!..”