Bu vefa benim için şeref madalyasıdır

Bayramda uyuşturucu baronuna operasyon yaparcasına tüm akrabalarımızın kapısına dayanıp, bayram ziyaretine gittiğim evde gözaltına alınarak tutuklandım. Günlerdir gazetecilik yapmamam için dört duvar arasında, zindanda tutuluyorum!

Cezaevinde hem memlekette olup bitenlerden hem de benim için yapılanların çok küçük bir kısmından haberdar olabiliyorum. Haberdar olduklarımı ise gözlerim dolu dolu okuyup, dinliyorum. Çünkü haberini yaptığım, acılar içinde adalet arayan insanların benim için mücadele ettiğini görüyorum. Hep "Hangi dağ efkârlıysa orada oldum. Sesi çıkmayanların sesi olmak için gazetecilik yaptım" dedim. Anlaşılan şimdi efkârlı olanın da sesinin duyulması için yardıma ihtiyacı olanın da ben olduğumun farkındalar. Yalan yok, durum tam olarak böyle. Asıl meseleye gelmeden buraya gelen herkesin sorduğu sorulara yanıt vermek istiyorum.

İstanbul'da doğup büyüdüm. Çocukluğum Sarıgazi'de geçti. İki kardeşiz, annem ve babam işçi. İkisi de çalışkan insanlar ve şimdi 54 yaşındalar. İşçi maaşı ile kardeşimle beni büyütüp okuttular. Ömürleri boyunca çalışıp sahip oldukları tek şey, hâlâ kredisini ödedikleri bir apartman dairesi ve hâlâ borcunu ödedikleri bir araç. Hayatım boyunca hiç pahalı ayakkabılarda, kıyafette, gözlükte vb. şeylerde gözüm olmadı. Gazi Üniversitesi'nde gazetecilik okudum. Üniversiteyi kazandığım andan itibaren memleket için elimden geldiğince mücadele ettim. Üniversiteden mezuniyetimin ardından BirGün'de muhabir olarak çalışmaya başladım ve hep "İyi ki BirGün var, iyi ki BirGün'de çalışıyorum" dedim.

Şimdi Sincan Cezaevi'nde bir koğuşta kalıyorum. Burada elimden ne geliyorsa yapıyorum. Temizliğe de katılıyorum, elimde çek pasla yerdeki suyu da çekiyorum, çay da demliyorum, bardakları yıkayıp çöpleri de döküyorum. Yerde yatıyorum, çünkü koğuş kapasitesi dolu. Bunları yaparken arada şaka yapıp takılıyorlar bana. Ancak ben bunları yapmaktan mutluyum. Elbette temizlik yapıp bulaşık yıkarım, bunları yaptığım için de gurur duyarım. Elbette sıram gelene kadar, birileri tahliye olana kadar yerde de yatarım. Kimsenin hakkını yemem, çünkü ben böyle öğrendim...

Asıl meseleye gelmek gerekirse... Bu yazıyı yazmaya, gazetem BirGün'deki bir fotoğrafı görünce karar verdim. Fotoğraftaki, çok yakından tanıdığım, acısına ortak olduğum, deprem davalarını izlemeye Maraş'a gittiğimde beni aile evinde ağırlayan depremzede Nurgül Göksu. Elinde de "İsmail Arı'ya Özgürlük" yazan bir afiş ve benim fotoğrafım... Yağmur altında bir eylemde çekilmiş bu fotoğraf. Nurgül Göksu, kaybettiği oğlu, gelini ve torununun acısı hâlâ tazeyken onlar için adalet aramaya devam ederken bir de benim derdimle dertlenmiş, benim için adalet istenilen eyleme katılmış. Telefonda konuşurken ona "Beni yakında tutuklayabilirler" dedim defalarca, aklıma bu geldi şimdi...

Cezaevine gelen herkes depremzedelerin bana nasıl destek verdiğini şaşkınlıkla anlatıyor. Bir sabah 09.30'da avukat görüşüne çağırıldım. Gelenin bir başka depremzede, Avukat Gülsüm Hanım olduğunu gördüm. O da Adana'da, Tutar Yapı Sitesi'nde kaybettiği yakınları için adalet arıyor. "Çok sayıda depremzedenin selamını getirdim" dedi ve tek tek onların neler söylediğini anlattı. "Sizi asla yalnız bırakmayacağız." dedi, yine duygulandım.

Böylesi bir vefa karşısında duygularımı anlatmaya cümleler yetmez ama bu vefa benim için en büyük gazetecilik ödülü, en büyük şeref madalyasıdır. Herkese haber alma hakkına sahip çıktıkları için tekrar tekrar teşekkür ederim.

Ben sadece iyi gazetecilik yapmaya çalıştım, tertemiz kalmak istedim. Benim derdim para değil, gazetecilik yapmaktı. Ne yapayım ben 5 bin TL'lik gömlek giyip? Gider 700-800 TL'lik gömlek alır giyerim, o da gömlek neticede. Yol arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, BirGün'deki "abi-abla" diye hitap ettiğimiz yöneticiler bir kez bile "İsmail biz bu haberi yayınlamayız, bununla ilgili yazma, bu konuya girme" demedi, demez de.

BirGün tam anlamıyla gazeteciliğin cenneti, benim gibi bir gazeteci daha ne istesin? BirGün benim için işyerinden çok ev oldu, BirGün benim evim. Son çağrım da şu: Bana eziyet etmek istediğinizi, beni gözaltına aldığınız andan beri biliyorum. Ancak artık iddianamemi hazırlayın! Benim iddianamem nerede?