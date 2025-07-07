Bu yasa daha çok ormanı yakacak

Gökay BAŞCAN

Başta ormanlık, mera, zeytinlik gibi tüm korunması gereken yeşil alanları sermayenin kullanımına açan torba yasanın yarın günü Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yaşam savunucularının ve çevre örgütlerinin uzun süredir itiraz ettiği, Teklif yasalaşırsa bugün yaşadığımız orman yangını felaketlerinin etkisi daha da artacak.

Torba yasanın gündeme geldiği ilk günden bu yana başta Meclis olmak üzere ülkenin dört bir yanında eylemler sürüyor. Yaşam savunucuları, torba yasa ile birlikte ÇED mevzuatının etkisiz hale getirilmek istendiğini, ormanların şirketlere devrinin kolaylaştırıldığını ve korunması gereken tüm alanların enerji ve madencilik yatırımlarına açılacağını vurguluyor. Öte yandan, tüm yetkinin Saray’da toplanacağı, acele kamulaştırma kararlarıyla köylülerin tapularının gasp edileceği belirtilerek “işgal yasası” olarak tanımlaması yapıyor.

TESİS VARSA YANGIN ÇIKAR

Her yıl iktidarın seyirci kaldığı orman yangınlarının, torba yasa ile birlikte daha da artacağını verilen ortaya koyuyor. Orman yangınlarının %90’ından fazlası insan kaynaklı. Ormanlarda kurulan enerji ve madencilik tesisleri nedeniyle savunmasız hale gelen ormanlarda çıkan yangınlar her geçen yıl çoğalıyor.

ALEV SAÇIYOR

2010 yılında 1.861 olan orman yangını sayısı, 2018’de 2 bin 167’ye, 2024’te ise 3.797’ye çıktı. Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın sosyal medyada paylaştığı 10 yıllık ortalamalara göre 1995-2004 yılları arasında yıllık ortalama 1.916, 2005-2014 arasında 2.268, 2015-2024 yılları arasında ise 2.733 adet orman yangını çıktı.

Bu artışla paralel olarak, yangınlara neden olan ormancılık dışı faaliyetler de çoğaldı. Ormancılık istatistiklerinin tutulmaya başlandığı tarihten günümüze kadar yaklaşık 950 bin hektarlık ormanlık alan, ormancılık dışı faaliyetlere açıldı. Bunun yaklaşık yarısı, 2012-2024 döneminde AKP iktidarı tarafından sermayeye tahsis edildi. Yalnızca 2024 yılında 23.053 hektar ormanlık alan, ormancılık dışı kullanıma açıldı.

AKP iktidarı, “kamu yararı” gerekçesiyle 50’den fazla tesise ormanlık alanların tahsisini sağladı. Bu tesislerin başında, yanan ormanların %20-25’inden sorumlu olan enerji tesisleri ve nakil hatları geliyor. 2012-2024 yılları arasında 90 bin 513 hektar ormanlık alan enerji nakil hatları için yok edildi. Bu hatlar hem doğrudan ağaç kesimiyle hem de sonrasında orman yangınlarına neden olarak büyük bir ekolojik yıkım yaratıyor.

ORMAN UZMANI MAPEG

Sonuç olarak, ormanların ormancılık dışı faaliyetlere açılması yalnızca bulundukları alanları değil, bölgedeki insan etkileşiminin artmasıyla daha geniş alanları da tehdit eden büyük yangınlara zemin hazırlıyor. Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nün yetkisi altındaki ormanlar, torba yasa ile birlikte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) denetimine geçecek.

Bu yasa ile maden ve enerji şirketlerine yapılan tahsisler artacak; orman yangını sayıları da aynı oranda katlanarak büyüyecek.