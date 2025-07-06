Bu yasa doğaya kayyumdur

HABER MERKEZİ

AKP tarafından Meclis’e sunulan, zeytinlikleri, meraları ve ormanları madencilik projelerine açan torba yasa teklifine karşı Muğla, İzmir, Manisa ve Ordu’dan Ankara’ya gelen köylüler, Meclis yakınındaki Cemal Süreyya Parkı’nda ikinci gününü geride bıraktı.

SİZİN HİÇ Mİ MERHAMETİNİZ YOK?

Muğla’nın Milas İlçesinde bulunan İkizköy köyünden gelen 63 yaşındaki Ayşe Günay, “Bu ağaçlar canlı. Toprak stresi alır, şehirlerinizde hep stres. Maden bahanesiyle yaşantımızı yok edeceksiniz. Gelin burada bir bomba atın, öldürün bizi. Yorulduk ama vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ZEYTİN DE YAŞAM DA TAŞINMAZ

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise “Altı yıldır bu yasayla uğraşıyoruz. Ankara’ya üçüncü gelişimiz. Zeytin üreticisi biziz. Tek bir ağaca dokunamazsınız dedik. Şirketler köylüyü kandırmak için zeytin taşınır diyor. Oysa biz biliyoruz; zeytin ağacı taşınmaz, yaşam taşınmaz” diye konuştu.

TÜM TÜRKİYE HEDEF HALİNDE

İzmir’in Kınık ilçesinden gelen Mehmet Aksoy da “Bu yasa sadece Ege’yi değil, 81 ili ilgilendiriyor. Yabancı ve yerli işbirlikçilerle talan yapılmak isteniyor. Bu yasa geçerse de mücadele sürecek” dedi.

Eyleme destek veren DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, “Bu yasa geçerse doğaya karşı kayyum atanmış olur. AKP-MHP oylarıyla geçmesi bekleniyor ama köylülerle birlikte direneceğiz” ifadelerini kullandı.

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HALKIN VERDİĞİ YETKİYİ HALK İÇİN KULLANIN

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, komisyonda kabul edilen ‘Süper izin’ yasasına karşı Denizli milletvekillerine mektup yazdı. Denizli milletvekillerinin tamamına gönderilen mektupta tasarının talan ve gasp yasası olduğu belirtilerek teklife hayır demeleri istendi.

Mektupta, "Anayasanın eşitlik ve katılımcılık ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Bu açıkça göstermektedir ki yasa, şirketler için, şirketlerle birlikte yazılmıştır. Yasa teklifi doğaya, emeğe, halk sağlığına, meslek etiğine ve kamusal haklara yönelik kapsamlı bir saldırıdır. Zeytinlikler maden şirketlerine, meralar enerji projelerine, ormanlar özel sermayeye, köylünün, emekçinin geçim kaynakları ise belirsizliğe açılmaktadır" denildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Uyarıyoruz: Bu yasa geri çekilmelidir. Çünkü, doğa, meta değildir. Mera, zeytinlik ve orman yaşam alanıdır. Bilimsel kurumlar, meslek örgütleri ve halk karar süreçlerinin dışında bırakılamaz. Kamusal kararlar; kamu yararına, ekolojik dengeye ve sosyal adalete dayanmalıdır. İklim değişikliği kanun tasarısı 3 Temmuz tarihinde meclisten geçse de, kamu yararını düşünen tüm STK’ların fikrinin alınıp, halkla birlikte daha şeffaf bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Toplumun size verdiği temsil yetkisini, halkın, doğanın ve geleceğimizin yararına kullanacağınıza olan inancımızla; görevinizi yerine getirmenizi ve bu teklife ‘Hayır’ demenizi talep ediyoruz."