Bu yasa Tiflis’i yakacak

Gürcistan’da ülkeyi siyasi krize sürükleyen "yabancı ajan" yasası Meclis’ten geçti. Batı ile Rusya arasında ayrışan Güney Kafkasya ülkesinde muhalefeti sokağa döken tasarı AKP tarafından da model alınmaya çalışılıyor.

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Rusya ile Batı arasında bölünen Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan’da muhalefetin büyük tepkisini çeken "yabancı ajan" tasarısı Meclis’te kabul edildi. Yoğun gösterilere yol açan ve ülkeyi siyasi krize sürükleyen tasarının Meclis’teki oylaması sırasında milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, tasarıyı veto edeceğini açıkladı. İktidar partisi, parlamentoda tasarıya yönelik vetoyu aşacak çoğunluğa sahip.

Tiflis yönetimi geçen yıl kitlesel gösterilerin ardından ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ olarak tanımlanan "yabancı ajan" yasa tasarısını rafa kaldırmıştı. Ancak tasarı geçen ay yeniden Meclis gündemine getirilmişti.

BÜYÜK KRİZ KAPIDA

Yasa, fonlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların yabancı etki ajanı olarak kayıt yaptırmasını, buna uymayanların cezalandırılmasını getiriyor. Tasarı yasalaşırsa 3,7 milyon nüfuslu Gürcistan daha büyük bir krize sürüklenebilir.

Muhalifler, Rusya’da Putin’i eleştirenleri bastırmak için kullanılan yasaya benzettikleri yasa tasarısını "Rus yasası" olarak adlandırıyorlar. Ancak iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi, ABD’de 1938 yılında kabul edilen FARA’yı (Foreign Agents Registration Act / Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası) model aldığını belirtiyor.

FARA, ABD’de faaliyet gösteren yabancı hükümetler, politik gruplar veya bireylerin, Amerikan halkına veya hükümetine karşı faaliyetlerini ve finansman kaynaklarını açıkça bildirmelerini gerektiriyor.

GEREKÇE ŞEFFAFLIK

Gürcü Rüyası Partisi, son aylarda Batı karşıtı sert söylemler benimsemiş olsa da hem AB’ye hem de NATO’ya katılmak istediğini söylüyor. Gürcistan hükümeti yasa tasarısının şeffaflığı teşvik etmek, yabancıların destekledikleri "sözde liberal değerlerle" mücadele etmek ve ülkenin egemenliğini korumak için gerekli olduğunu dile getiriyor.

Tiflis Parlamentosu’nda tasarıya yönelik görüşme başlarken, parlamento binasının önünde yüzlerce gösterici toplandı.

Tasarı, Gürcistan’ın SSCB’den bağımsızlığını kazandığı 1991’den bu yana ülke tarihindeki en büyük gösterilerden birine neden olurken protestolara son haftalarda hemen her gün on binlerce kişi katıldı.

BATI VE RUSYA NE DİYOR?

ABD, İngiltere, AB, Almanya, İtalya ve Fransa, söz konusu tasarının geri çekilmesini talep ediyor.

Tasarının hazırlanmasında hiçbir rolü olmadığını belirten Rusya, krizin Gürcistan’ın iç meselesi olduğunu ve dış güçlerin Gürcistan’ı karıştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Gürcistan’daki durumun "Rusya karşıtı duyguları kışkırtmak" için kullanıldığını ve Kremlin’in gelişmeleri yakından izlediğini söylemişti.

Gürcistan, aralık ayında AB’ye aday ülke statüsü kazanarak nihai üyelik yolunda bir adım atmıştı.