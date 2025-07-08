Bu yaşananlar yasanın sonucu

Ada Sude ATAK

Ankara’da sahiplenme bahanesiyle birçok kez farklı kişilerden köpek alıp hayvanları evine götürerek işkenceyle öldüren ve istismar eden 29 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman dün hakim karşısına çıktı. Duman’ın telefonunda birçok yavru köpeğe yönelik işkence görüntüsü ve 43 bin hayvana yönelik cinsel istismar videosu tespit edilmişti.

“Evcil hayvanları kasten öldürme’’, “Evcil hayvanlara cinsel istismar”, “Birden fazla ev hayvanını öldürmek”, “Hayvanlarla ilgili müstehcen yayın üretmek ve depolamak”, “İşkenceyle öldürme ve delil karartma” suçlarından tutuklu olarak yargılanan Duman’ın yargılandığı duruşmada gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi ancak aradan sonra mahkeme salonuna yalnızca sanığın ailesi ve avukatı alındı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına gelen avukatlar ve müştekiler duruşmaya alınmadı, salonunun kapısı kilitlendi. Dosyada gizlilik kararının olmadığını hatırlatan avukatlar, salona alınmamalarının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. İtirazların ardından duruşma kapısının önüne birçok polis memuru geldi. Çıkan arbedede iki avukat, polisler tarafından darp edildi. Duruşmanın sonunda dava 9 Eylül’e ertelenirken sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

YASA ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR

Görülen dava, Ağustos 2024’te değişikliğe gidilen ve kamuoyu tarafından ‘’Katliam Yasası’’ olarak isimlendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklikleri bir kez daha hatırlattı. BirGün’e konuşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Koruma Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, özellikle sokak hayvanlarının yaşamını hiçe sayan kanunun toplum içindeki şiddet eğilimini artırdığına dikkat çekti.

Gürsoy, katliam yasasının toplumsal bir düşmanlık yarattığını da belirterek şunları söyledi: “Yasa çıktıktan sonra Polatlı’da bir yavru köpeği dirgenle öldüren adam, ‘Devlet öldürmek için yasa çıkarttı’ dedi. İnsanlar nezdinde hayvanlara yönelik toplumsal bir düşmanlık yaratıldı, bu da şiddet körükledi. Ülkenin çeşitli yerlerinde hayvan besleyen insanlar darp edildi, öldürülenler dahi oldu. Bu yasa hem insanları kutuplaştırdı hem de şiddeti artırdı. Çünkü ‘Öldürmek için yasa çıkartıldı’ diye bir algı oluştu. ‘Devlet öldürürse ben de öldürürüm’ diye düşünülüyor aslında.”

Gürsoy, sözlerini şöyle bitirdi: ‘’Bu sadece hayvan meselesi de değil. Bu kadar rahat şiddet eğiliminde olan biri sokaklarda geziyor, doktorluk yapıyor... Bu çok büyük risk aslında. Toplumun her kesimi için risk teşkil ediyor böyle insanlar.”