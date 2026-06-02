Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri sahibini buldu

Ezgi Can CEYLAN

Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri törenine Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve Ağabeyi Gürkan Korkmaz katıldı.

Bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında tutuklu muhabirimiz İsmail Arı, Akbelen direnişçisi Esra Işık, Doruk Maden İşçileri ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mervegül Altundağ (müzik kulübü direnişi) yer aldı.

İsmail Arı adına ödülü eşi Dilanur Bekar Arı aldı.

Dilanur Bekar Arı’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerli ödülü sevgili eşim, yol arkadaşım İsmail'e layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim.

Ben, bu ödülü İsmail alırken bu koltuklarda oturup onu gururla alkışlamayı isterdim.

Ama İsmail'in cezaevinden yazdığı mesajını okumak için buradayım.

Bu vesile ile Gezi direnişinde katledilen, hapise atılan, bedel ödeyen kimseyi unutmadığımızı belirtmek isterim.

Zaten onca acıya rağmen dik duran bu onurlu insanları unutmak mümkün değil.

Hepsinin hatırasıyla onur duyuyoruz.”

Törende İsmail Arı’nın cezaevinden gönderdiği mektup da okundu. Arı “Ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim, hangi dağ efkarlıysa orada olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Tutuklu muhabirimiz Arı’nın mektubunun tamamı şu şekilde:

“Bu ödüle değer görülmek benim için çok büyük bir onur. Bu törene bizzat katılmayı çok isterdim ve benim için hayatımın en anlamlı ödüllerinden biri.

Ancak Sincan Zindanı’ndan size mesaj göndermekle yetiniyorum. Çünkü haberlerim birilerini rahatsız ettiği için ve gazetecilik yapmamı istemedikleri için cezaevine atıldım. Burada uydurma bir dosya ile tutuluyorum. Yaşamadığım hukuksuzluk, eziyet kalmadı. Ancak ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Hukuksuzlukları, yolsuzlukları anlatmaya devam edeceğim. Hangi dağ efkarlıysa orada olmaya devam edeceğim. Herkese kucak dolusu sevgiler.

Ali İsmail hep 19 yaşında!”