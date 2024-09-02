Bu yıl da adalet aranıyor

Yeni adli yıl bugün Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak. Yeni adli yılda kamuoyunun yakından takip ettiği davaların duruşmaları görülecek. Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

"FETÖ'nün gizli sorumlusu olduğu" iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Adli tatilin ardından görülecek davaların bazıları şöyle:

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerin davası, 28 Şubat davası, Ayhan Bora Kaplan davası, IŞİD’liler tarafından kaçırılan Ezidi kız çocuğu davası, KÖZ davası, Sinan Ateş suikastı davası, Süleymancıların yurdunda istismar davası, Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davası, Merkez Ankara iş cinayeti davası, Ebrar Sitesi davası, Adıyaman İsias Otel davası, Hablemitoğlu suikastı davası, Amasra maden katliamı davası, Uğur Mumcu suikastı davası.