Bu yıl ilk kez düzenlenecek Balıkesir Kitap Fuarı için geri sayım başladı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17-26 Ekim arasında ilk kez düzenlenecek Balıkesir Kitap Fuarı, ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturacak. Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in onur konuğu olacağı fuarda, Cumhuriyet'in kültürel birikimi ve aydınlanma ruhu şehre taşınacak.

1'inci Balıkesir Kitap Fuarı, 17-26 Ekim arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ünlü yazarları kitapseverlerle buluşturacak. 10 gün boyunca 200’ü aşkın edebiyatçı, gazeteci ve akademisyen ile 100’ü aşkın yayınevinin yer alacağı fuarda, söyleşiler, imza günleri ve dinletilerle edebiyat tutkunları bilginin ışığında buluşacak.

“Kitap aydınlanma ve toplumsal ilerleme demektir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “17-26 Ekim arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 1. Balıkesir Kitap Fuarı'nı başlatıyoruz. Birbirinden değerli yazarlarımızı, edebiyatçılarımızı ağırlayacağımız fuarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu fuarı da çok önemsiyoruz. Çünkü kitap aydınlanma ve toplumsal ilerleme demektir. Cumhuriyetimizin kültür ve sanat birikimini daha ileriye taşımak, Balıkesirlileri Gönenli Ömer Seyfettin ile ismi Edremit ile bütünleşen Sabahattin Ali ile buluşturmak, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kuvayımilliye destanını bir kez daha dünden bugüne sağlam adımlarla taşımak için bu fuarı düzenliyoruz" dedi.

Kitap tutkunları, fuarda buluşacak

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında her gün 10.00 ila 21.00 saatleri arasında ziyarete açılacak fuarın açılış töreni, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 18.00’de yapılacak.

Fuarda, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen onur konuğu olacak. Aralarında Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Nebil Özgentürk, Erol Mütercimler, Nilüfer Açıkalın, Nurullah Genç, Öner Yağcı, Ramazan Kurtoğlu, Haldun Solmaztürk, İlker Başbuğ, Cihat Yaycı, Naim Babüroğlı, Yalçın Karatepe, Zeynep Altıok, Aytunç Erkin, Banu Avar, Can Coşkun, Can Uğur, Cem Özkeskin, Gökmen Karadağ, İrfan Değirmenci, Mehmet Ali Güller, Mustafa Balbay, Murat Ağırel, Necdet Saraç, Sedef Kabaş, Serap Belovacıklı, Serpil Yılmaz, Sinem Fıstıkoğlu, Yavuz Oğhan gibi kamuoyunun yakından tanıdığı birçok yazar ve gazeteci, 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nda hem kitaplarını imzalayacak hem de farklı konularda söyleşi yapacaklar.

Fuarın programı, Balıkesir Büyükşehir sosyal medya hesaplarından ve LED ekranlardan takip edilebilecek.