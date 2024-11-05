"Bu yönetmeliği kabul etmiyoruz"

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin "eziyet yönetmeliği" olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ni protesto eden aile sağlığı merkezi çalışanları dün yurt genelinde 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

"Aile hekimliği eziyet yönetmeliğine hayır" pankartlarının açıldığı eylemlerde "Direne direne kazanacağız", "Sağlıkta yıkımı durduracağız" sloganları atıldı. İl Sağlık müdürlükleri önlerinde yapılan açıklamalard "Eziyet yönetmeliğini geri çekin. Yürürlüğe giren bu yönetmelik, halkın ve sağlık emekçilerinin haklarına bir katkı sağlamayacaktır" denildi.

Açıklamalarda, yeni yönetmeliğinin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğini söyleyen ASM hekimleri ve çalışanları, halk sağlığını tehdit eden ve emek sömürüsünü artıracağını vurguladı.

Yönetmeliğin iptali yönünde adım atılmaması durumunda, iş bırakma eyleminin uzatılacağı uyarısı yapılan açıklamalarda özetle şu ifadelere yer verildi:

"'Emeğinizi yok sayıyoruz, temel ücretlerinizi de düşürüyoruz ama imkansız teşvik taleplerimizi yaparsanız ve belki bu kaybı telafi ederseniz' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. '6 ayda bir gelmeyen kişilere ulaşın onlara zorla sağlık hizmeti verin yönetmeliğini' kabul etmiyoruz. 'Vatandaşa sorumluluk veremedik; hastaların peşinden siz koşmak zorundasınız' yönetmeliğini kabul etmiyoruz.'

Hastayı sanki müşteri gibi her şekilde memnun etmek zorundasınız' yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem ve iş akdine son veririm diyen bu tehdit yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Matematik sınırlarını zorlayıp aklımızla ve emeğimizle dalga geçen bu formül yönetmeliğini, yazdığımız reçeteye bile karışan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz. 3 günlük iş bırakmanın tek sorumlusu Bakanlıktır. Biz emek üretenler olarak bu Eziyet Yönetmeliğini kabul etmiyoruz ve asla da etmeyeceğiz."

Yapılan açıklamalarda yönetmeliğin halkın sağlığına katkı sağlamayacağını, aksine mevcut sorunları daha da derinleştireceğini belirterek "Sağlık Bakanı istifa" denildi.