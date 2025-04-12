Bu zararın üstü örtülmez

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Altıntepe Madencilik A.Ş.'nin yönetici ve sorumlularının çevreyi kirletme suçlaması ile yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Duruşma sanıkların ve mağdur köylülerin dinlenmesinin ardından 9 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından Fatsa Doğa ve Çevre Derneği adliye önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatsalılar olarak, dilleri olmayan, canlar için, doğal yaşamı, ormanı, ağacı, kuşu için hak aramaya, dillerine dil olmaya, ses vermeye geldik. Kendi yaşadıklarımızdan ve Erzincan İliç felaketinden bildiğimiz gibi Türkiye de işletilen altın madenleri ile ilgili açıklanan bilgiler ne yazık ki, gerçek bilgilerin, yaşanan dramların ve çevreye verilen zararın üzerini örtmek üzerine kurulmuş durumda. Fatsa’da olduğu gibi altın madenlerinin çevreye verdiği geri dönüşümsüz zararlar; artık alınan göstermelik ÇED raporları, alınan 'uzman raporları' ile üzeri örtülmeye çalışılmasına rağmen gizlenemiyor."