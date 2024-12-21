Bu zihniyet ülkeyi teslim alamaz

Haber Merkezi

İktidar, toplumu kendisi istediği gibi şekillendirmeye yönelik çabasını sürdürürken dört bir koldan baskılarını sürdürüyor. İstanbul’da Ataşehir ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin okullara gönderdiği yazıyla yüz yılı aşkındır ülkede kutlanan yılbaşını “yasaklaması”na tepkiler sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı da el yükseltti.

Diyanet dün yayınladığı cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarının haram olduğunu ileri sürdü. Yılbaşı kutlamalarını ve milli piyangoyu hedef alan Diyanet’in hutbesinde “Mutsuzluktan başka getirisi olmayan piyango ve diğer şans oyunları gibi haramları, yılbaşı kutlamaları dahil hiçbir eğlence ve kutlama helal ve meşru hale getiremez” denildi.

Okullara getirilen yılbaşı yasaklarına ve Atatürk Havaliamanı saldırısında 45 kişinin ölümüne neden olan IŞİD’cilerin tahliyesine tepki gösteren SOL Parti yaptığı açıklamada, “Yasaklarla, baskılarla Colani zihniyeti bu memleketi teslim alamaz” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suriye’den Erdoğan-Coloni kardeşliği üzerinden devşirilmeye çalışılan karanlığa ülkemizi asla teslim etmeyeceğiz. Suriye’de Amerika-İsrail projesi, ‘Erdoğan-Coloni kardeşliği’ üzerinden kurgulanıyor. Suriye’nin üzerine boca edilen cihatçı Ortaçağ karanlığı, demokrasi ve çok kültürlülük olarak yutturulmaya çalışılıyor. Kazıyınca altından IŞİD’den başka bir şey çıkmayan bu karanlık zihniyet, ülkemizde de hâkim kılınmaya çalışılıyor. IŞİD militanları serbest bırakılıyor; MEB okullara yazı göndererek yılbaşı kutlamalarını yasaklıyor. Üniversitelerde cihatçı çeteler yeni yıl kutlamalarına saldırıyor. Bu ülkeyi, ne yaparlarsa yapsınlar, karanlık Colani zihniyeti teslim alamayacak.”