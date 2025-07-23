Bu zorlu günleri birlikte aşacağız

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘‘Türkiye’de mevcut iktidarın karşısındaki en büyük rakip CHP’dir. Ana muhalefet kimliğimiz var. Kendi tarihsel süreçlerimizden ve misyonumuzdan gelen özelliğimiz ve gücümüz var. Doğal olarak bizi yıpratma, bölme, parçalama ve mümkünse yok etme çabaları hep vardı, hep var olacak. Bugünler aşılacak, el birliğiyle aşacağız’’ dedi.

Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Büşra Özdemir’i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Seçer, geçmiş olsun dileklerini iletti ve Muhittin Böcek’in makamında bulunmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Seçer, gerçekleştirilen operasyonların siyasi olduğunu belirterek, “Bu, sadece Muhittin Başkan’a yöneltilmiş bir saldırı değil. CHP’nin büyük ailesine, belediye başkanlarına ve tüm siyasilerimize yöneltilmiş bir saldırı. Bu bir hukuki süreç de değil. Hukuki bir problemle boğuşuyor olsak, onun üzerine bir tartışma açarız ama konu hukuki olmadığı için hukuki zeminde tartışacak hiçbir şey yok. Tamamen siyasi mülahaza ile yapılmış operasyonları konuşuyoruz” diye konuştu.