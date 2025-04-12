‘Bu zulüm bir an önce son bulsun’

Haber Merkezi

Beyninde tümör tespit edilen, birer kez kalp ve katarakt, 2 kez böbrek ameliyatı geçiren ve sol tarafı felçli olan ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Çam, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

MA’nın haberine göre Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) ağır hasta tutsak listesinde yer alan 73 yaşındaki Mehmet Emin Çam’ın hastaneye kaldırıldığını ise ailesi tesadüfen öğrendi.

Çam’ın sağlık durumu hakkında ise ailesine ve avukatına bilgi verilmediği iddia edildi. Babasının hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini söyleyen Şimel Çam, “Cezaevi ile iletişime geçtik ama ‘Bilgi veremeyiz’ denildi. Bu zulüm derhal son bulsun” dedi.