Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 balıkçı kayboldu
Güney Çin Denizi’nden gelen Bualoi tayfunu Vietnam’ın kuzeyinde etkili oldu. Saate 117 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle 250 bin kişi tahliye edildi, selde 1 kişi yaşamını yitirdi. Quang Tri açıklarında batan teknelerdeki 12 balıkçı kayboldu.
Kaynak: DHA
Vietnam’ın kuzeyinde etkili olan Bualoi tayfununda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 balıkçı kayboldu.
Güney Çin Denizi'nde saatte 117 kilometre hıza ulaşan Bualoi tayfunu, şiddetini bir miktar azaltarak yerel saatle 08.00'de Vietnam'a ulaştı.
250 bin kişinin tahliye edildiği Da Nang ve Hue şehirlerinde 8 metreye kadar ulaşan dalgalara neden olan fırtınada bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.
Quang Tri eyaleti açıklarında ise dev dalgalar nedeniyle dört balıkçı teknesinin battığı, 12 balıkçının kaybolduğu belirtildi.