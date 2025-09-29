Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 balıkçı kayboldu

Vietnam’ın kuzeyinde etkili olan Bualoi tayfununda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 balıkçı kayboldu.

Güney Çin Denizi'nde saatte 117 kilometre hıza ulaşan Bualoi tayfunu, şiddetini bir miktar azaltarak yerel saatle 08.00'de Vietnam'a ulaştı.

250 bin kişinin tahliye edildiği Da Nang ve Hue şehirlerinde 8 metreye kadar ulaşan dalgalara neden olan fırtınada bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Quang Tri eyaleti açıklarında ise dev dalgalar nedeniyle dört balıkçı teknesinin battığı, 12 balıkçının kaybolduğu belirtildi.