Buca Belediye Lokantası’nın ikincisi açılıyor

Buca Belediyesi, ilki ocak ayında açılan ve büyük talep gören Belediye Lokantası’nın ikincisini Mustafa Kemal Mahallesi’nde açıyor. Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası’nda hizmet verecek ikinci Belediye Lokantası’nda 4 çeşit yemekten oluşan menü 45 liradan vatandaşlara sunulacak.

Yaşanan ekonomik dar boğaz nedeni ile birçok kişinin sağlıklı, temiz gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Karşımızda böyle bir tablo varken, koltuklarımızda gönül rahatlığıyla oturamayız. Yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız” dedi.

ÜÇÜNCÜ LOKANTA İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Buca’da, yapılan bağışlar ve askıda yemek uygulamaları ile dayanışmanın her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bucalılar yaptıkları bağışlarla, büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de çalışmalarımızı sürdürerek yarın ikinci Belediye Lokantamızı hizmete açıyoruz. Üçüncü lokantamız için de hazırlıklarımız başladı. Onu da, daha fazla öğrencimize ulaşabilmek adına Tınaztepe Kampüsü karşısında faaliyete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.