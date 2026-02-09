Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı

Buca Belediyesinde çalışan işçiler, imzalanan taahhüt protokolüne rağmen Kasım ayından kalan çıplak maaşlarının, gıda kartı ve mesai alacaklarının ödenmemesi üzerine tüm birimlerde tam gün iş bıraktı.

Sabah saat 08.30’da belediyenin ana hizmet binası önünde toplanan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem yaptı. Belediyeye bağlı tüm birimlerde işçiler gün boyu iş bırakarak hizmet üretimini durdurdu.

Eylemdeki işçiler, protokolle ödeme takvimi belirlenmesine rağmen ücretlerin yatırılmadığını belirterek, “Artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısının her geçen gün büyüdüğünü” ifade etti.

İşçiler, “ücret ve sosyal hak ödemelerinin geciktirilmesinin protokole rağmen alışkanlık hale getirildiğini” kaydederek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

''EVDE ÖRGÜ ÖRÜP SATIYORUM''

Evrensel'de yer alan habere göre, eylem alanında bulunan bir kadın işçi, ücretlerin düzenli ödenmemesi nedeniyle ciddi borç yükü altına girdiklerini anlattı. Daha önce hiç borcu olmadığını belirten işçi, son bir yıldır maaşların zamanında yatırılmaması nedeniyle sürekli kredi ve kredi kartı borcuyla yaşamaya başladığını söyledi.

İki çocuk okuttuğunu ifade eden işçi, “Bu yaşıma kadar hiç borcum yoktu. Son bir senedir belediye yönetiminin maaşlarımızı zamanında ödememesi nedeniyle her ay başka bir kredi çeker, başka bir kartı patlatır oldum. 400 bin lira borca girdim. Mecburen evde örgü örüp satmaya başladım” dedi.

Birçok belediye çalışanının benzer yollarla geçimini sağlamaya çalıştığını dile getiren işçi, bazı arkadaşlarının evde pasta yapıp sattığını, el işi ürünlerini internet üzerinden satmaya çalışan bir işçinin ise bu nedenle ceza aldığını belirterek, “Belediye yönetiminin sorumsuzluğu bizi ikinci birer meslek sahibi yaptı” sözleriyle yaşadıkları durumu özetledi.

''BELİRSİZLİKTEN YORULUP EMEKLİ OLDUM ŞİMDİ DE TAZMİNATIMI ALAMIYORUM''

Buca Belediyesinde 13 yıl çalıştıktan sonra dört ay önce emekli olan Hüseyin Akbaş da eylem alanına gelerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Ücretlerin düzensiz ödenmesi ve süren belirsizlik nedeniyle emekli olma kararı aldığını söyleyen Akbaş, emeklilik sonrası da hak ettiği ödemeleri alamadığını ifade etti.

Akbaş, “Maaş ödeme düzensizliklerinden yoruldum, belirsizlikten sıkıldım ve emekli oldum. Tiksinmiştim artık işten. 20 bin lira emekli maaşıyla geçinilmez ama en azından zamanında alırım, ne alacağımı bilirim diye düşündüm. Şimdi de kıdem tazminatımı alamıyorum” dedi.

Kendisiyle birlikte emekli olan çok sayıda işçinin benzer durumda olduğunu belirten Akbaş, “Benimle birlikte emekli olan 10’a yakın arkadaşım var. Hiçbirimiz alamıyoruz. İçeride gıda kartı alacaklarım da kaldı, 700 bin lira kıdem tazminatım da yatırılmıyor. Hep söz verilip oyalanıyoruz” ifadelerini kullandı.

''SORUN ÇÖZÜLMEDEN KİMSE KARŞIMIZA ÇIKMASIN''

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle işçilerin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Türkiye’nin birçok kentinde belediye işçilerinin benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Yıldız, Buca Belediyesi işçileri açısından sürecin artık daha ağır bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Belediye yönetimi ve tüm belediye meclis üyelerine çağrıda bulunan Yıldız, “Verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle son derece üzüntülüyüz. Türkiye’nin birçok yerinde işçiler, sınıf kardeşlerimiz benzer durumları yaşıyor. Ancak Buca Belediyesi işçileri için bu durum başka bir hal almıştır. Buradan belediye yönetimi ile birlikte, siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm belediye meclis üyelerine sesleniyorum. Hepiniz Buca halkına hizmet üretilememesinden sorumlusunuz. Bu sorunun çözümünde hepiniz taşın altına elinizi sokmak zorundasınız. Bu sorun çözülmeden kimse karşımıza çıkmasın” dedi.