Buca Belediyesi işçilerinin iş bırakma eylemi sona erdi

Buca Belediyesinde çalışan işçilerin, ödenmeyen ücret ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi, yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Dün gün boyu süren eylem ve görüşmeler sonrasında DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube yönetimi, gece saatlerinde işçilere gönderdiği mesajla sürece ilişkin gelişmeleri duyurdu. Sendika yönetimi, yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin alacaklarına ilişkin ödeme garantisi alındığını açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre, gönderilen bilgilendirmede, işçilerin alacağı iwallet gıda kartı ödemeleri ile Kasım ayından kalan yan haklar ve mesai ücretlerinin tamamının bugün saat 17.00’ye kadar hesaplara yatırılacağının bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Buca Belediyesinde çalışan işçilerin geçmiş dönemden kalan alacaklarının da bugün itibarıyla ödenmiş olacağı ve geriye dönük herhangi bir alacak kalmayacağı belirtildi.

Sendika yönetimi, işçilerin gösterdiği birlik ve kararlılığa teşekkür ederken, alınan karar doğrultusunda işçilerin bugün sabah itibarıyla görev yerlerinde işbaşı yaptığı duyuruldu.