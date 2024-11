Buca Belediyesi'nde işyeri temsilcileri görevlerinden istifa etti

BİRGÜN EGE

Buca Belediyesi'nde iki gündür devam eden grev sona erdi. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube ile belediye yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçlandı. Ancak işçiler, TİS’in kendilerine sorulmadan imza atılmasına tepki gösterirken, TİS’in bağıtlandığını atılan mesajla öğrenen işyeri temsilcileri sendika görevlerinden istifa etme kararı aldı.

İstifa eden 6 işyeri temsilcisi adına açıklama yapan Ayça Pektaş, “Emek mücadelesi veren ve iki gündür grevde olan Buca işçisi ilk defa basın, sosyal medyada alanlarda örnek bir koordinasyon ve direniş göstermiş. İşçinin iradesi olmadan imza atmama sözü veren, işçiye sormadan oldu bittiye getirip imza atmanın hainlik olduğunu dile getiren sendika başkanı ve genel merkez yöneticilerinin söylemine rağmen Buca işçisi inisiyatif almış, alanları ve mücadeleyi bırakmamıştır.

Sendikanın işçi üzerinde yapılan her türlü pasif yıldırma politikalarına, inançsız mücadele sergileme yöntemlerine inat, Buca işçisi dirayetinden ve hedefinden asla vazgeçmemiş ve mücadeleyi büyütmüştür. Gece gündüz demeden, tüm mecralarda ve alanda son derece koordine olan gücüne güç katan inançlı bir işçi sınıfı ancak uykudayken sinsice vurulabilirdi. Değerli basın emekçileri, sevgili kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız temmuz ayından bu yana süren TİS sürecimiz bu gece itibariyle sona erdi” dedi.

İşçiler olarak sözleşmenin imzalandığının haberini aldıklarını belirten Pektaş, “Bu haber bizleri derinden yaraladı ve öfkemizi arttırdı. Sözleşmenin imzalandığında temsilci arkadaşlarımızın dahi haberinin olmaması biz Buca Belediyesi işçilerinin iradesinin ve mücadelesinin yok sayılmasının bir göstergesi oldu. Günlerdir sürdürdüğümüz mücadele kurduğumuz birliktelik bundan sonra da sırtımızı yaslayacağımız yer olacaktır. Unutmamamız gerekir ki 25 yıl aradan sonra greve çıkan Buca işçileri bu grevi sendikasının maaşlı yöneticilerine değil kendi direncine ve birlikteliğine borçludur. 2 gün boyunca azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz grev her birimiz için yeni dersler çıkarmış ve bir sonraki mücadeleye daha yeni deneyimli gitmemizin temellerini atmıştır. Bu sürece gelene kadar sürdürdüğümüz her çalışmanın daha güçlüsünü, daha örgütlüsünü örmek önümüzde görev olarak durmaktadır. Bu birlikteliği güçlendirecek, işverenler ve işçilerin Aidatıyla yaşayanların karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve son sözümüz ihaneti gördük ama direnişi göreceksiniz” diye konuştu.