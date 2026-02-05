Buca Belediyesi'ne operasyon: 26 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 1'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi’nde "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla 28 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyemizin ilgili birimlerinde görev yapan bazı personel hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."