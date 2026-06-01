Buca Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik peş peşe yapılan operasyonlara bir yenisi eklendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

6 ilde düzenlenen operasyonlarda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık'tan operasyona ilişkin yapılan açıklamada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu başlatılmıştır.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

- Belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği,

- İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği,

- İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı,

- Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı,

- Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,

- Fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli şahsa yönelik, 01.06.2026 tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir."