Buca Belediyesi’nde grev sona erdi: İşçiye sorulmadan TİS imzalandı

Buca Belediyesi'nde iki gündür devam eden grev sona erdi.

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçlandı. Ancak işçiler, TİS'in kendilerine sorulmadan imza atılmasına tepki gösterdi.

Buca Belediyesi’ne bağlı İMAR A.Ş. şirketinde örgütlü yaklaşık 2 bin işçi, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 12 Kasım'da greve çıktı. Dün gece sendika, işçilerden bağımsız olarak TİS imzaladı ve grevi bitirdi.

Görüşmelerde belediye adına temsilci olarak yer alan SODEM-SEN, işçilere 42 bin TL maaş teklif etti. Ancak, işçiler ücretleri yetersiz buldu. İşçilerin görüşmeden sözleşmenin imzalanmasının ardından emekçiler, gece saatlerinde Buca Belediye binasının önüne giderek sendika yönetimine tepki gösterdi. İşçiler, sendikanın kendilerine hiçbir şey sormadan karar verdiğini belirtti.

Sendika yönetimi TİS anlaşması sonrası işçilere şu mesajı attı:

“Sendikamız ile Buca İmar AS arasında yürütmekte olduğumuz Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile bağıtlanmıştır. Sözleşmemizin sendikamıza ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Ücretlerimizdeki artışlar aşağıdaki gibidir:

-1.Yevmiye: 1.150,65 TL

-2.Yevmiye: 1.175,31 TL

-3.Yevmiye: 1.199,96 TL

-4.Yevmiye: 1.249,28 TL

-Yemek: 220,00 TL

-Yol: 4 bilet

-Aile: 606,12 TL

-Gıda: 4.000,00 TL

-İkramiye: 85

-Bu ücretler ilk 6 ay için geçerlidir.

-1 Ocak 2025' te tufe+1

-1 Ocak 2026' da tufe+1 oranlarında ikinci yıl ücret zammı yapılacaktır.”