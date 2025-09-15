Buca Belediyesi’nde işçiler direniyor

Buca Belediyesi’nde aylardır süren maaş krizi, işçilerin tepkisine yol açtı.

Haziran ve temmuz maaşlarını alamayan, ayrıca geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) farkları ödenmeyen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler iş bırakma eylemi başlattı. Belediye çalışanlarının eylemi yedinci gününde de sürdü. İş bırakma nedeniyle çöp toplama başta olmak üzere pek çok belediye hizmeti aksadı.

"EKMEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Genel-İş Sendikası Buca İşyeri Temsilcisi Ayça Pektaş, "İş bırakma eylemi bugün de devam etti. İşveren baskıyı arttırdı. İşçiler olarak sendikadan istifa etmemiz için zorlanıyoruz. Hukuki süreci başlatacağız. Bir işçinin anayasal hakkını ihlal etmenin cezası olduğunu bilseler herhalde yapmazlardı. Baskılara boyun eğmiyoruz. Ekmeğimiz için mücadele ediyoruz" dedi.