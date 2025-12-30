Buca Belediyesi’nde işçiler eylemde

Buca Belediyesi işçileri, kasım ayına ait maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yılbaşı öncesinde iş bırakma eylemi yaptı.

Belediyenin tüm birimlerinde üretim dururken, işçiler belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İşçiler, “Birleşen işçiler asla yenilmez”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganları attı. İşçiler, maaşları ödenene ve talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Buca Belediyesi’nde örgütlü Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye yönetiminin işçileri bölmeye yönelik adımlar attığını belirtti. Yıldız, temizlik İşleri işçilerine sınırlı ödeme yapıldığını ve bu alanda hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Eylemlerin büyüyerek süreceğini vurgulayan Yıldız, yarından itibaren belediyeye bağlı anaokulları ve kreşlerin de iş bırakma eylemine katılacağını ifade etti. Tüm birimlerde iş durdurmanın devam edeceğini kaydetti.

Belediye yönetimini eleştiren Yıldız, işçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını, buna karşın Belediye Başkanı’nın yurt dışında olduğunu söyleyerek, “İşçi yılbaşında ailesiyle bir sofra kurabilecek mi, bunu düşünüyor” dedi.