Buca Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 7 kişi daha tutuklandı

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında 7 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Nöbetçi hakimlikçe tutuklama kararı verilen 7 kişi cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede "rüşvet" karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 26'sı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si tutuklanmış, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.