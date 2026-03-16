Buca Cezaevi alanı için "İnsan Hakları ve Özgürlük Parkı" talebi

İzmir’de eski Buca Cezaevi arazisinin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, İzmir Yaşam Alanları ve Buca Cezaevi Özgürleştirilsin Platformu, alanın imara açılmasına itiraz etti.

Platform temsilcileri, alanın yapılaşmaya açılması yerine “İnsan Hakları ve Özgürlük Parkı” ve cezaevi müzesi olarak düzenlenmesi talebiyle yaklaşık 100 dilekçeyi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu.

İzmir Yaşam Alanları tarafından yapılan açıklamada, 29 Ocak 2026 tarihinde onaylanan Buca Cezaevi alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz edildiği belirtildi.

Açıklamada, plan değişikliğinin kamusal kullanım alanını sınırladığı, rekreasyon alanlarını azalttığı ve ulaşım ile altyapı sorunlarını artırabileceği ifade edildi. Açıklamada, Buca Cezaevi’nin özellikle 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde yaşanan olaylar nedeniyle İzmir’in kent belleğinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenle alanın korunarak hafıza mekânı, park ve cezaevi müzesi olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

"RANT ALANI OLARAK SUNULMAMALI"

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Bizler de darbe dönemlerinde yaşanan işkence, zorla kaybetme, idam ve siyasi baskıları belgelemek, bu dönemin karanlık yüzünü göstermek; yaşatılanların bir daha yaşanmaması, demokrasi ve insan hakları için Buca Cezaevi alanının korunması ve anıt alan hâline getirilmesine talebimizi yükseltmeliyiz. Buca Cezaevi Alanı, sermayeye rant alanı olarak sunulmamalı, İnsan Hakları ve Özgürlük Parkı olarak düzenlenmelidir. Buca Cezaevi Alanı kentlinin belleği demokrasi ve insan hakları bilinciyle canlı tutulmalıdır. Eğer bu gerçekleştirilemezse, sıra Basmane Çukuru'na, Basmane ve çevresine, Mezarlıkbaşı, Kemeraltı ve benzeri yerlerinde başına gelecek ve İzmir tüm hafıza mekânlarıyla yok edilecektir.”